《美国上市公司业绩公布日程表》--7月27日至8月3日

路透7月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美 国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年7月27日 NTS BA.N Q2 2016 波音(Boeing) 2016年7月27日 NTS LRCX.OQ Q4 2016 Lam Research Corp 2016年7月27日 BMO GLW.N Q2 2016 康宁公司(Corning) 2016年7月27日 BMO STT.N Q2 2016 道富银行(State Street Corp) 2016年7月27日 BMO MO.N Q2 2016 Altria Group Inc 2016年7月27日 BMO LVLT.N Q2 2016 Level 3 Communications 2016年7月27日 BMO LH.N Q2 2016 Laboratory Corporation of America Holdings 2016年7月27日 BMO GD.N Q2 2016 General Dynamics Corp 2016年7月27日 BMO NEE.N Q2 2016 NextEra Energy Inc 2016年7月27日 BMO KO.N Q2 2016 可口可乐(Coca-Cola) 2016年7月27日 BMO HES.N Q2 2016 Hess Corp 2016年7月27日 BMO R.N Q2 2016 Ryder System Inc 2016年7月27日 BMO ROK.N Q3 2016 Rockwell Automation Inc 2016年7月27日 BMO NOC.N Q2 2016 Northrop Grumman Corp 2016年7月27日 BMO SPG.N Q2 2016 Simon Property Group Inc 2016年7月27日 BMO GT.OQ Q2 2016 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2016年7月27日 BMO CMCSA.OQ Q2 2016 康卡斯特(Comcast) 2016年7月27日 BMO WM.N Q2 2016 Waste Management Inc 2016年7月27日 BMO GRMN.OQ Q2 2016 Garmin Ltd 2016年7月27日 2016年8月1日 BMO EXC.N Q2 2016 Exelon Corp 2016年7月27日 BMO NDAQ.OQ Q2 2016 纳斯达克(Nasdaq) 2016年7月27日 BMO WYN.N Q2 2016 Wyndham Worldwide Corp 2016年7月27日 BMO DPS.N Q2 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 2016年7月27日 10:00 ANTM.N Q2 2016 Anthem Inc 2016年7月27日 10:30 IR.N Q2 2016 Ingersoll-Rand PLC 2016年7月27日 11:00 WEC.N Q2 2016 WEC Energy Group Inc 2016年7月27日 11:30 SO.N Q2 2016 Southern Co 2016年7月27日 11:30 FLIR.OQ Q2 2016 FLIR Systems Inc 2016年7月27日 12:00 NSC.N Q2 2016 Norfolk Southern Corp 2016年7月27日 12:00 MDLZ.OQ Q2 2016 Mondelez International Inc 2016年7月27日 20:00 LM.N Q1 2017 Legg Mason Inc 2016年7月27日 20:15 UNM.N Q2 2016 Unum Group 2016年7月27日 AMC MUR.N Q2 2016 Murphy Oil Corp 2016年7月27日 AMC AMGN.OQ Q2 2016 Amgen Inc 2016年7月27日 AMC XL.N Q2 2016 XL Group PLC 2016年7月27日 AMC XLNX.OQ Q1 2017 Xilinx Inc 2016年7月27日 AMC TMK.N Q2 2016 Torchmark Corp 2016年7月27日 AMC CA.OQ Q1 2017 CA Inc 2016年7月27日 AMC WFM.OQ Q3 2016 Whole Foods Market Inc 2016年7月27日 AMC KIM.N Q2 2016 Kimco Realty Corp 2016年7月27日 AMC OI.N Q2 2016 Owens-Illinois Inc 2016年7月27日 AMC PXD.N Q2 2016 Pioneer Natural Resources Co 2016年7月27日 AMC EFX.N Q2 2016 Equifax Inc 2016年7月27日 AMC HOLX.OQ Q3 2016 Hologic Inc 2016年7月27日 AMC ORLY.OQ Q2 2016 O'Reilly Automotive Inc 2016年7月27日 AMC MCK.N Q1 2017 McKesson Corp 2016年7月27日 AMC VRTX.OQ Q2 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 2016年7月27日 AMC VAR.N Q3 2016 Varian Medical Systems Inc 2016年7月27日 AMC MAR.OQ Q2 2016 万豪国际(Marriott International) 2016年7月27日 AMC PSA.N Q2 2016 Public Storage 2016年7月27日 AMC O.N Q2 2016 Realty Income Corp 2016年7月27日 AMC EXR.N Q2 2016 Extra Space Storage Inc 2016年7月27日 AMC FB.OQ Q2 2016 Facebook Inc 2016年7月27日 AMC FBHS.N Q2 2016 Fortune Brands Home & Security Inc 2016年7月28日 NTS AFL.N Q2 2016 Aflac Inc 2016年7月28日 NTS GOOGL.OQ Q2 2016 Alphabet Inc 2016年7月28日 BMO BSX.N Q2 2016 Boston Scientific Corp 2016年7月28日 BMO HCA.N Q2 2016 HCA Holdings Inc 2016年7月28日 BMO PX.N Q2 2016 Praxair Inc 2016年7月28日 BMO ALXN.OQ Q2 2016 Alexion Pharmaceuticals Inc 2016年7月28日 BMO ADP.OQ Q4 2016 Automatic Data Processing Inc 2016年7月28日 BMO FITB.OQ Q2 2016 Fifth Third Bancorp 2016年7月28日 BMO IP.N Q2 2016 International Paper Co 2016年7月28日 BMO DOW.N Q2 2016 陶氏化学(Dow Chemical) 2016年7月28日 BMO RTN.N Q2 2016 Raytheon Co 2016年7月28日 BMO EQT.N Q2 2016 EQT Corp 2016年7月28日 BMO HOG.N Q2 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2016年7月28日 BMO TMO.N Q2 2016 Thermo Fisher Scientific Inc 2016年7月28日 BMO BWA.N Q2 2016 BorgWarner Inc 2016年7月28日 BMO APD.N Q3 2016 Air Products and Chemicals Inc 2016年7月28日 BMO SCG.N Q2 2016 SCANA Corp 2016年7月28日 BMO SPGI.N Q2 2016 S&P Global Inc 2016年7月28日 BMO NOV.N Q2 2016 National Oilwell Varco Inc 2016年7月28日 BMO CL.N Q2 2016 高露洁(Colgate-Palmolive 2016年7月28日 BMO CMS.N Q2 2016 CMS Energy Corp 2016年7月28日 BMO HP.N Q3 2016 Helmerich and Payne Inc 2016年7月28日 BMO SEE.N Q2 2016 Sealed Air Corp 2016年7月28日 BMO AEP.N Q2 2016 American Electric Power Company Inc 2016年7月28日 BMO BMY.N Q2 2016 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 2016年7月28日 BMO PCG.N Q2 2016 PG&E Corp 2016年7月28日 BMO BEN.N Q3 2016 Franklin Resources Inc 2016年7月28日 BMO CELG.OQ Q2 2016 Celgene Corp 2016年7月28日 BMO MMC.N Q2 2016 Marsh & McLennan Companies Inc 2016年7月28日 BMO HSY.N Q2 2016 好时(Hershey) 2016年7月28日 BMO LLL.N Q2 2016 L-3 Communications Holdings Inc 2016年7月28日 BMO GPN.N Q4 2016 Global Payments Inc 2016年7月28日 BMO CME.OQ Q2 2016 CME Group Inc 2016年7月28日 BMO COP.N Q2 2016 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2016年7月28日 BMO LKQ.OQ Q2 2016 LKQ Corp 2016年7月28日 BMO MA.N Q2 2016 MasterCard Inc 2016年7月28日 BMO CBG.N Q2 2016 CBRE Group Inc 2016年7月28日 BMO MJN.N Q2 2016 Mead Johnson Nutrition Co 2016年7月28日 BMO MPC.N Q2 2016 Marathon Petroleum Corp 2016年7月28日 BMO ALLE.N Q2 2016 Allegion PLC 2016年7月28日 BMO PNR.N Q2 2016 Pentair plc 2016年7月28日 10:55 IVZ.N Q2 2016 Invesco Ltd 2016年7月28日 11:00 BHI.N Q2 2016 Baker Hughes Inc 2016年7月28日 11:00 F.N Q2 2016 福特汽车(Ford Motor) 2016年7月28日 11:00 AMT.N Q2 2016 American Tower Corp 2016年7月28日 11:30 ZBH.N Q2 2016 Zimmer Biomet Holdings Inc 2016年7月28日 20:30 EMN.N Q2 2016 Eastman Chemical Co 2016年7月28日 AMC WDC.OQ Q4 2016 Western Digital Corp 2016年7月28日 AMC AIV.N Q2 2016 Apartment Investment and Management Co 2016年7月28日 AMC FLS.N Q2 2016 Flowserve Corp 2016年7月28日 AMC RSG.N Q2 2016 Republic Services Inc 2016年7月28日 AMC EIX.N Q2 2016 Edison International 2016年7月28日 AMC AMZN.OQ Q2 2016 亚马逊(Amazon.com) 2016年7月28日 AMC CBS.N Q2 2016 美国哥伦比亚广播公司(CBS) 2016年7月28日 AMC KLAC.OQ Q4 2016 KLA-Tencor Corp 2016年7月28日 AMC VRSN.OQ Q2 2016 Verisign Inc 2016年7月28日 AMC ESS.N Q2 2016 Essex Property Trust Inc 2016年7月28日 AMC LEG.N Q2 2016 Leggett &Platt 2016年7月28日 AMC FE.N Q2 2016 FirstEnergy Corp 2016年7月28日 AMC AJG.N Q2 2016 Arthur J Gallagher & Co 2016年7月28日 AMC HIG.N Q2 2016 Hartford Financial Services Group Inc 2016年7月28日 AMC SRCL.OQ Q2 2016 Stericycle Inc 2016年7月28日 AMC ES.N Q2 2016 Eversource Energy Earnings Release 2016年7月28日 AMC PFG.N Q2 2016 信安金融集团(Principal Financial Group) 2016年7月28日 AMC WYNN.OQ Q2 2016 Wynn Resorts Ltd 2016年7月28日 AMC DLR.N Q2 2016 Digital Realty Trust Inc 2016年7月28日 AMC EXPE.OQ Q2 2016 Expedia Inc 2016年7月29日 BMO HST.N Q2 2016 Host Hotels & Resorts Inc 2016年7月29日 BMO NWL.N Q2 2016 Newell Brands Inc 2016年7月29日 BMO UPS.N Q2 2016 United Parcel Service Inc 2016年7月29日 BMO VTR.N Q2 2016 Ventas Inc 2016年7月29日 BMO MRK.N Q2 2016 默克(Merck) 2016年7月29日 BMO CI.N Q2 2016 信诺集团(Cigna) 2016年7月29日 BMO AN.N Q2 2016 AutoNation Inc 2016年7月29日 BMO PEG.N Q2 2016 Public Service Enterprise Group Inc 2016年7月29日 BMO AON.N Q2 2016 Aon PLC 2016年7月29日 BMO XOM.N Q2 2016 艾克森美孚(Exxon Mobil) 2016年7月29日 BMO COG.N Q2 2016 Cabot Oil & Gas Corp 2016年7月29日 BMO CVX.N Q2 2016 雪佛龙(Chevron) 2016年7月29日 BMO LYB.N Q2 2016 LyondellBasell Industries NV 2016年7月29日 BMO PSX.N Q2 2016 Phillips 66 2016年7月29日 BMO ABBV.N Q2 2016 AbbVie Inc 2016年7月29日 BMO TYC.N Q3 2016 Tyco International PLC 2016年7月29日 10:45 XRX.N Q2 2016 施乐(全录,Xerox) 2016年8月1日 BMO DO.N Q2 2016 Diamond Offshore Drilling Inc 2016年8月1日 BMO MAC.N Q2 2016 Macerich Co 2016年8月1日 BMO VMC.N Q2 2016 Vulcan Materials Co 2016年8月1日 BMO AMG.N Q2 2016 Affiliated Managers Group Inc 2016年8月1日 BMO L.N Q2 2016 Loews Corp 2016年8月1日 AMC FTR.OQ Q2 2016 Frontier Communications Corp 2016年8月1日 AMC LNT.N Q2 2016 Alliant Energy Corp 2016年8月1日 AMC WMB.N Q2 2016 Williams Companies Inc 2016年8月1日 AMC GGP.N Q2 2016 General Growth Properties Inc 2016年8月1日 AMC VNO.N Q2 2016 Vornado Realty Trust 2016年8月1日 AMC DNB.N Q2 2016 Dun & Bradstreet Corp 2016年8月2日 NTS ABC.N Q3 2016 AmerisourceBergen Corp 2016年8月2日 NTS EXPD.OQ Q2 2016 Expeditors International of Washington Inc 2016年8月2日 BMO ECL.N Q2 2016 Ecolab Inc 2016年8月2日 BMO MOS.N Q2 2016 Mosaic Co 2016年8月2日 BMO PFE.N Q2 2016 辉瑞(Pfizer) 2016年8月2日 BMO ETN.N Q2 2016 伊顿公司(Eaton Corp) 2016年8月2日 BMO ADM.N Q2 2016 Archer Daniels Midland Co 2016年8月2日 BMO PBI.N Q2 2016 Pitney Bowes Inc 2016年8月2日 BMO ETR.N Q2 2016 Entergy Corp 2016年8月2日 BMO PNW.N Q2 2016 Pinnacle West Capital Corp 2016年8月2日 BMO NI.N Q2 2016 NiSource Inc 2016年8月2日 BMO HCN.N Q2 2016 Welltower Inc 2016年8月2日 BMO CVS.N Q2 2016 CVS Health Corp 2016年8月2日 BMO TAP.N Q2 2016 Molson Coors Brewing Co 2016年8月2日 BMO RCL.N Q2 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 2016年8月2日 BMO PG.N Q4 2016 宝洁(宝硷,P&G) 2016年8月2日 BMO CAH.N Q4 2016 Cardinal Health Inc 2016年8月2日 BMO HRS.N Q4 2016 Harris Corp 2016年8月2日 BMO EMR.N Q3 2016 Emerson Electric Co 2016年8月2日 BMO MLM.N Q2 2016 Martin Marietta Materials Inc 2016年8月2日 BMO CMI.N Q2 2016 Cummins Inc 2016年8月2日 2016年8月8日 BMO TDG.N Q3 2016 TransDigm Group Inc 2016年8月2日 BMO STX.OQ Q4 2016 Seagate Technology PLC 2016年8月2日 BMO TDC.N Q2 2016 Teradata Corp 2016年8月2日 BMO XYL.N Q2 2016 Xylem Inc 2016年8月2日 BMO MNK.N Q3 2016 Mallinckrodt Plc 2016年8月2日 10:00 AET.N Q2 2016 Aetna Inc 2016年8月2日 11:00 DISCK.OQ Q2 2016 Discovery Communications Inc 2016年8月2日 AMC FISV.OQ Q2 2016 Fiserv Inc 2016年8月2日 AMC NFX.N Q2 2016 Newfield Exploration Co 2016年8月2日 AMC DVN.N Q2 2016 Devon Energy Corp 2016年8月2日 AMC AIG.N Q2 2016 American International Group Inc 2016年8月2日 AMC EA.OQ Q1 2017 Electronic Arts Inc 2016年8月2日 AMC FMC.N Q2 2016 FMC Corp 2016年8月2日 AMC CERN.OQ Q2 2016 Cerner Corp 2016年8月2日 AMC OKE.N Q2 2016 ONEOK Inc 2016年8月2日 AMC HBI.N Q2 2016 HanesBrands Inc 2016年8月2日 AMC CXO.N Q2 2016 Concho Resources Inc 2016年8月2日 AMC VRSK.OQ Q2 2016 Verisk Analytics Inc 2016年8月2日 AMC QRVO.OQ Q1 2017 Qorvo Inc 2016年8月2日 AMC FTV.N Q1 2016 Fortive Corp 2016年8月3日 NTS FOXA.OQ Q4 2016 21世纪福斯(福克斯) 2016年8月3日 NTS EQIX.OQ Q2 2016 Equinix Inc 2016年8月3日 BMO CLX.N Q4 2016 Clorox Co 2016年8月3日 BMO TWX.N Q2 2016 时代华纳(Time Warner) 2016年8月3日 BMO OXY.N Q2 2016 Occidental Petroleum Corp 2016年8月3日 2016年8月8日 BMO PGR.N Q2 2016 Progressive Corp 2016年8月3日 BMO XEL.N Q2 2016 Xcel Energy Inc 2016年8月3日 2016年8月8日 BMO LUK.N Q2 2016 Leucadia National Corp 2016年8月3日 BMO D.N Q2 2016 Dominion Resources Inc 2016年8月3日 BMO NBL.N Q2 2016 Noble Energy Inc 2016年8月3日 BMO ICE.N Q2 2016 Intercontinental Exchange Inc 2016年8月3日 BMO SE.N Q2 2016 Spectra Energy Corp 2016年8月3日 BMO DLPH.N Q2 2016 Delphi Automotive PLC 2016年8月3日 BMO ZTS.N Q2 2016 Zoetis Inc 2016年8月3日 11:30 HUM.N Q2 2016 Humana Inc. 2016年8月3日 AMC LNC.N Q2 2016 Lincoln National Corp 2016年8月3日 AMC TSO.N Q2 2016 Tesoro Corp 2016年8月3日 AMC MRO.N Q2 2016 Marathon Oil Corp 2016年8月3日 AMC ALL.N Q2 2016 The Allstate Corporation 2016年8月3日 AMC CTL.N Q2 2016 CenturyLink Inc 2016年8月3日 AMC RIG.N Q2 2016 Transocean Ltd 2016年8月3日 AMC ALB.N Q2 2016 Albemarle Corp 2016年8月3日 AMC MET.N Q2 2016 美国大都会人寿保险公司(Metlife) 2016年8月3日 AMC PRU.N Q2 2016 保德信金融集团(Prudential Financial) 2016年8月3日 AMC XEC.N Q2 2016 Cimarex Energy Co 2016年8月3日 AMC CF.N Q2 2016 CF Industries Holdings Inc 2016年8月3日 AMC WU.N Q2 2016 西联汇款(Western Union) 2016年8月3日 AMC AWK.N Q2 2016 American Water Works Company Inc