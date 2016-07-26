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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 11:12 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元跌至1,138附近，受累于日圆走强

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* 日圆今日走强推动美元兑韩元及兑台币下跌

* 美元兑韩元跌至1,138，此前高见1,142.6

* 日圆兑韩元一度涨至10.88(现报10.85)，日内上涨0.6%

* 月末出口商资金流动产生影响，但日圆走势是亚洲时段决定因素

* 美元兑台币很难升破32.20处强劲阻力，目前处在32.145低位

* 日股日经指数走势(跌1.55%)基本被忽略，韩股升0.3%，台股持平(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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