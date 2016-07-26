台湾汇市：台币兑美元收升终止连四贬，因国际美元转弱及外资汇入

* 美元转弱，日圆上涨带动台币和韩元走升 * 外资买超台股逾百亿台币，午后大举汇入 * 台币止贬走升，引爆出口商失望卖单出笼 * 明日台币区间料在32.000-32.150 路透台北7月26日 - 台币兑美元 周二收升，终止连四贬；交易员指出，美元午 后反转走弱、日圆劲扬，带动澳币、纽币及韩元等亚币止跌上涨，加上外资汇入等激励令台 币震荡收升。 他们表示，今天外资在台股续呈买超，且金额再度达到逾百亿台币，加上台股拉尾盘收 涨指数重登9,000点，促使外资在午后反手抛出美元，激励台币一度升破32.100整数价位。 〞一大早有股利汇出的外资很紧张，下午换成有汇入款的外资紧张，出口商看到台币由 贬转升，失望性卖单跟着出笼。〞一大型银行交易员说。 他们指出，今天中午以后美元突然反转走弱，由于市场预期美国联邦储备理事会(FED) 本周开会将不升息，美元由升走贬，日圆则应声大涨，并带动台币和韩元等亚币走升。 一大型银行交易员说，台股今天几乎都在平盘附近狭幅震荡，但中午过后却拉尾盘指数 亦重登9,000点，台币受外资汇入及出口商失望性卖单大举出笼带动，盘中一度穿破32.100 整数价位。 另一大型银行交易员称，短线台币因潜在月底出口商例行抛汇压力使趋势看升，〞月底 了，出口商应该会出来丢美金，台币趋势偏升，短线有机会往32.040，甚至32元整数价位靠 拢。〞 台湾股市周二收高重返九千点，中止连两日跌势；加权股价指数 收涨0.37%，至 9,024.79点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超118.48亿台币，连13个交易日 买超共计1,445.50亿台币；上交易日修正后为买超58.88亿台币。 周二谨慎情绪笼罩着亚洲市场，推动避险货币日圆上涨，本周稍晚美国和日本央行将相 继召开会议。油价新一轮下跌打压了能源类股。 交易员预估，明日台币区间在32.000-32.150间。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘微幅扩增，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报32.019/32.039，上日收在32.135。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.106 32.140 32.094-32.197 32.187 5.41 7.49 司 元太外汇经纪公 32.105 32.140 32.092-32.195 32.185 3.02 3.31 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.170/-0.155 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)