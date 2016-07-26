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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 17:28 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升终止连四贬，因国际美元转弱及外资汇入

* 美元转弱，日圆上涨带动台币和韩元走升
    * 外资买超台股逾百亿台币，午后大举汇入
    * 台币止贬走升，引爆出口商失望卖单出笼
    * 明日台币区间料在32.000-32.150

    路透台北7月26日 - 台币兑美元 周二收升，终止连四贬；交易员指出，美元午
后反转走弱、日圆劲扬，带动澳币、纽币及韩元等亚币止跌上涨，加上外资汇入等激励令台
币震荡收升。
    
    他们表示，今天外资在台股续呈买超，且金额再度达到逾百亿台币，加上台股拉尾盘收
涨指数重登9,000点，促使外资在午后反手抛出美元，激励台币一度升破32.100整数价位。
       
    〞一大早有股利汇出的外资很紧张，下午换成有汇入款的外资紧张，出口商看到台币由
贬转升，失望性卖单跟着出笼。〞一大型银行交易员说。
    
    他们指出，今天中午以后美元突然反转走弱，由于市场预期美国联邦储备理事会(FED)
本周开会将不升息，美元由升走贬，日圆则应声大涨，并带动台币和韩元等亚币走升。
    
    一大型银行交易员说，台股今天几乎都在平盘附近狭幅震荡，但中午过后却拉尾盘指数
亦重登9,000点，台币受外资汇入及出口商失望性卖单大举出笼带动，盘中一度穿破32.100
整数价位。
    
    另一大型银行交易员称，短线台币因潜在月底出口商例行抛汇压力使趋势看升，〞月底
了，出口商应该会出来丢美金，台币趋势偏升，短线有机会往32.040，甚至32元整数价位靠
拢。〞
    
    台湾股市周二收高重返九千点，中止连两日跌势；加权股价指数 收涨0.37%，至
9,024.79点。 
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超118.48亿台币，连13个交易日 
买超共计1,445.50亿台币；上交易日修正后为买超58.88亿台币。 

    周二谨慎情绪笼罩着亚洲市场，推动避险货币日圆上涨，本周稍晚美国和日本央行将相
继召开会议。油价新一轮下跌打压了能源类股。 

    交易员预估，明日台币区间在32.000-32.150间。              
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘微幅扩增，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 
报32.019/32.039，上日收在32.135。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.106     32.140   32.094-32.197   32.187     5.41    7.49
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.105     32.140   32.092-32.195   32.185     3.02    3.31
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.070/-0.050              -0.065/-0.055
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.150              -0.170/-0.155
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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