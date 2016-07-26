中国汇市：人民币早盘窄幅整理，大行态度坚决短期汇价料持稳

* 人民币早盘窄幅整理，中间价小升

* 汇价波幅狭窄，部分机构倒量

* 近期汇率与篮子货币关联性趋弱

* 大行维稳态度坚决，短期汇价料持稳

路透北京7月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价窄幅整理，中间价则小幅调升。交易员称，近期人民币汇价和篮子货币的关联性已经不强，偏离了市场预期。大行维稳态度坚决，短期人民币料持稳。

他们并指出，客盘仍以购汇为主，但机构自营盘会跟随大行结汇。今日汇价波动区间狭窄，亦有部分机构参与倒量。

“监管的态度一直都是压一压放一放，压一压放一放，可能稳一段时间就会放松吧，但具体多长时间不好说。”一中资行交易员称。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.6794元,上日收报6.6799元，夜盘终报6.6806元。今日人民币兑美元中间价 报6.6778元，上日中间价为6.686元。人民币兑美元即期成交额 为108.37亿美元，上日半日为89.95亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至95.32；SDR篮子指数微跌至96.04，BIS篮子指数微升至96.22。

全球汇市方面，美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，美元周二下跌，日圆上涨，市场预计日本央行将在本周稍晚放松政策。为期两天的美联储会议将从周二稍晚开始。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.841元, 上日尾盘为6.8333元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6869元, 上一交易日尾盘报6.6873元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.679；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。