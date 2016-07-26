中国汇市：人民币早盘窄幅整理，大行态度坚决短期汇价料持稳

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 人民币早盘窄幅整理，中间价小升
* 汇价波幅狭窄，部分机构倒量
* 近期汇率与篮子货币关联性趋弱
* 大行维稳态度坚决，短期汇价料持稳
路透北京7月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价窄幅整理，中间价则小幅调升。交易员称，近期人民币汇价和篮子货币的关联性已经不强，偏离了市场预期。大行维稳态度坚决，短期人民币料持稳。
他们并指出，客盘仍以购汇为主，但机构自营盘会跟随大行结汇。今日汇价波动区间狭窄，亦有部分机构参与倒量。
“监管的态度一直都是压一压放一放，压一压放一放，可能稳一段时间就会放松吧，但具体多长时间不好说。”一中资行交易员称。
北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.6794元,上日收报6.6799元，夜盘终报6.6806元。今日人民币兑美元中间价 报6.6778元，上日中间价为6.686元。人民币兑美元即期成交额 为108.37亿美元，上日半日为89.95亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至95.32；SDR篮子指数微跌至96.04，BIS篮子指数微升至96.22。
全球汇市方面，美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，美元周二下跌，日圆上涨，市场预计日本央行将在本周稍晚放松政策。为期两天的美联储会议将从周二稍晚开始。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.841元, 上日尾盘为6.8333元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6869元, 上一交易日尾盘报6.6873元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.679；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完