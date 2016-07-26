路透基点：台湾泰坤建设指定三家银行为其办理68亿台币项目融资

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港7月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部位于台北的泰坤建设实业股份有限公司已指定三家银行为其办理68亿台币(2.1亿美元)的四年半项目融资案。
台湾银行、台湾中小企业银行和合作金库担任牵头行兼簿记行，合作金库还是额度代理行。
消息人士称，贷款分为两部分，A部分40亿台币用于收购土地，B部分28亿台币用于地产项目。
土地和地产项目将为抵押品，公司的董事长杨岳修预计为担保人。
偿还计划将取决于项目进展以及销售情况。(完) (翻译 张荻； 审校 刘秀红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完