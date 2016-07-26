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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 12:41 BJT

路透基点：台湾泰坤建设指定三家银行为其办理68亿台币项目融资

路透香港7月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，总部位于台北的泰坤建设实业股份有限公司已指定三家银行为其办理68亿台币(2.1亿美元)的四年半项目融资案。

台湾银行、台湾中小企业银行和合作金库担任牵头行兼簿记行，合作金库还是额度代理行。

消息人士称，贷款分为两部分，A部分40亿台币用于收购土地，B部分28亿台币用于地产项目。

土地和地产项目将为抵押品，公司的董事长杨岳修预计为担保人。

偿还计划将取决于项目进展以及销售情况。(完) (翻译 张荻； 审校 刘秀红)

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