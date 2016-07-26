《全球汇市》美元在美联储政策会议前下跌，日圆上涨

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1003 1.0990 +0.12 +1.32 1.0860 美元/日圆 104.29 105.76 -1.39 -13.31 120.30 欧元/日圆 114.75 116.28 -1.32 -12.05 130.47 美元/瑞郎 0.9849 0.9853 -0.04 -1.69 1.0018 英镑/美元 1.3116 1.3140 -0.18 -11.01 1.4738 美元/加元 1.3189 1.3213 -0.18 -4.70 1.3839 美元/离岸人民币 6.6825 6.6861 -0.05 +1.74 6.5680 澳元/美元 0.7524 0.7466 +0.78 +3.42 0.7275 新西兰元/美元 0.7048 0.6995 +0.76 +3.27 0.6825 澳元/日圆 78.470 79.020 -0.70 -10.44 87.620 新西兰元/日圆 73.540 74.010 -0.64 -10.30 81.980 英镑/日圆 136.78 139.00 -1.60 -22.82 177.22 澳元/新西兰元 1.0672 1.0672 +0.00 +0.08 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/侯雪萍/孙茉莉/王颖；审校 许娜/艾茂林/张若琪)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完