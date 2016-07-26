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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 13:20 BJT

《全球汇市》美元在美联储政策会议前下跌，日圆上涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1003  1.0990  +0.12  +1.32  1.0860
    美元/日圆            104.29  105.76  -1.39 -13.31  120.30
    欧元/日圆         114.75  116.28  -1.32 -12.05  130.47
    美元/瑞郎            0.9849  0.9853  -0.04  -1.69  1.0018
    英镑/美元            1.3116  1.3140  -0.18 -11.01  1.4738
    美元/加元            1.3189  1.3213  -0.18  -4.70  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6825  6.6861  -0.05  +1.74  6.5680
    澳元/美元            0.7524  0.7466  +0.78  +3.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.7048  0.6995  +0.76  +3.27  0.6825
    澳元/日圆         78.470  79.020  -0.70 -10.44  87.620
    新西兰元/日圆     73.540  74.010  -0.64 -10.30  81.980
    英镑/日圆         136.78  139.00  -1.60 -22.82  177.22
    澳元/新西兰元     1.0672  1.0672  +0.00  +0.08  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/刘秀红/侯雪萍/孙茉莉/王颖；审校 许娜/艾茂林/张若琪)

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