国际油市：美元走软提振油价，但人气依然偏空

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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交易员表示，油价走高在一定程度上是对上日大跌进行修正，也因为美元兑日圆周二下跌逾1%。
尽管油价小涨，但分析师称油市总体人气已转为偏空。
“当前对供应过剩的担忧，鼓励对冲基金出脱近期创纪录的多仓，与此同时，我们也看到投机性空仓相应增加，”ClipperData的Matt Smith在报告中表示。
最近几周对冲基金一直在出脱原油期货和期权的多仓，给油价带来下行压力。
现在，出脱原有多仓的操作正在被建立空仓所取代。
截至7月19日当周，对冲基金和其他货币基金将布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权净多仓减少了3,100万桶至4.53亿桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/于春红; 审校 王兴亚/艾茂林)
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