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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 13:29 BJT

新兴汇市：新兴亚币承压，对日本央行宽松政策心存疑虑

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.44    105.81   +1.31  +15.19    120.30
    坡元            1.3583    1.3622   +0.29   +4.36    1.4175
    台币          32.149    32.140   -0.03   +2.85    33.066
    韩元           1134.53   1137.00   +0.22   +3.56   1174.95
    泰铢             34.99     35.03   +0.11   +2.94     36.02
    菲律宾披索       47.15     47.20   +0.10   -0.53     46.90
    印尼卢比      13147.00  13135.00   -0.09   +4.85  13785.00
    印度卢比       67.38     67.35   -0.04   -1.83     66.15
    马币            4.0670    4.0620   -0.12   +5.48    4.2900
    人民币          6.6769    6.6806   +0.06   -2.77    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完)
   
        
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 (编译 王颖/汪红英/张若琪 审校 王兴亚/于春红/艾茂林)

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