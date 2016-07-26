澳新汇市：澳元在通胀数据出炉前走高，新西兰元亦上涨

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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“明天对于澳元而言将是一个重要的日子。我认为在CPI数据公布前的24小时内，市场可能会大幅波动，”IG Markets的分析师Angus Nicholson说。
澳元兑英镑 也上涨，英国央行委员威尔之前发表了鸽派言论。
但澳元兑日圆 下跌0.62%，因市场怀疑日本央行是否会在政策会议上推出大胆的举措。
据路透访问的多数分析师，日本央行预计本月稍晚放宽政策。分析师表示，日本将综合采取多种措施，再度尝试刺激疲弱的通胀。
与此同时，市场普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将按兵不动，但投资者会为有关今年稍晚可能收紧政策的任何暗示做好准备。
新西兰元兑美元 周二涨0.7%至0.7044美元，在连续两周录得周线下跌后企稳。
在隔夜试探0.6960支撑位后，“新西兰元很快站稳脚跟，”BNZ的资深市场策略师Kymberly Martin说。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英；审校 孙茉莉/王兴亚)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完