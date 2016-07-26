澳新汇市：澳元在通胀数据出炉前走高，新西兰元亦上涨

“明天对于澳元而言将是一个重要的日子。我认为在CPI数据公布前的24小时内，市场可能会大幅波动，”IG Markets的分析师Angus Nicholson说。

澳元兑英镑 也上涨，英国央行委员威尔之前发表了鸽派言论。

但澳元兑日圆 下跌0.62%，因市场怀疑日本央行是否会在政策会议上推出大胆的举措。

据路透访问的多数分析师，日本央行预计本月稍晚放宽政策。分析师表示，日本将综合采取多种措施，再度尝试刺激疲弱的通胀。

与此同时，市场普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将按兵不动，但投资者会为有关今年稍晚可能收紧政策的任何暗示做好准备。

新西兰元兑美元 周二涨0.7%至0.7044美元，在连续两周录得周线下跌后企稳。

在隔夜试探0.6960支撑位后，“新西兰元很快站稳脚跟，”BNZ的资深市场策略师Kymberly Martin说。(完)

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