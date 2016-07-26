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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 14:06 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：日本政府刺激计划直接支出规模加倍传闻浮现

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* 美元/日圆跌1.26%，澳元/美元涨0.82%，新西兰元/美元涨0.9%，英镑/美元跌0.16%

* 欧元/日圆跌1.06%，英镑/日圆跌1.4%，美元/人民币跌0.07%，美元/坡元跌0.39%

* 日经指数跌0.96%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.74%，美国原油涨0.21%，美国10年期公债收益率1.5542%

* 日本政府刺激计划直接支出规模将提高一倍--日经

* 英国央行委员威尔在疲软PMI数据出炉后改变立场--金融时报 (完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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