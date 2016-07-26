《汇市简讯》伦敦盘初：日本政府刺激计划直接支出规模加倍传闻浮现

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 美元/日圆跌1.26%，澳元/美元涨0.82%，新西兰元/美元涨0.9%，英镑/美元跌0.16%
* 欧元/日圆跌1.06%，英镑/日圆跌1.4%，美元/人民币跌0.07%，美元/坡元跌0.39%
* 日经指数跌0.96%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.74%，美国原油涨0.21%，美国10年期公债收益率1.5542%
* 日本政府刺激计划直接支出规模将提高一倍--日经
* 英国央行委员威尔在疲软PMI数据出炉后改变立场--金融时报 (完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完