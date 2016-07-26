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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 14:21 BJT

日本股市：日经指数创两周新低；日圆在美联储和日本央行会议前走强

路透东京7月26日 - 日股日经指数周二跌至近两周低位，因日圆兑美元在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的政策会议之前走强，打击出口类股。

日经指数 跌1.4%至16,383.04点，为7月13日以来最低收位。

东证股价指数 跌1.4%至1,306.94点，JPX-日经400指数 亦挫跌1.4%至11,750.11点。(完)

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