台湾股市：量缩收高重返九千点，连两日买盘尾盘进场拉抬延续资金行情

路透台北7月26日 - 台湾股市周二收高重返九千点，中止连两日跌势。分析师表示，由于外资连续买超台股的态势并未改变，今日台股维持在9,000点附近强势整理，连续两日买盘在尾盘进场拉抬，凸显资金行情尚未结束，惟量能偏低成为追价力道隐忧。

台湾加权股价指数 收涨0.37%，至9,024.79点；今日成交初值 为757.14亿台币，上交易日修正后为776.0亿。

〞现在台股是比较高姿态整理。〞台新投顾协理黄文清说。

他并称，今日由台积电 等大型权值股扮演稳盘角色，维持在10日线8,980点之上的多头整理，连两日尾盘资金进驻偷拉指数收高，就代表资金行情没有结束，暂在9,000点附近整理，观望下半周苹果 财报、美日利率决议陆续公布。

富兰克林华美传产基金经理人杨金峰表示，因短线指数涨幅过大，加上国际股市同步拉回，台股后续震荡难免，惟目前外资期、现货仍同步偏多，只要未出现连续卖超前，仍不宜预设高点。中期而言，在负利率环境及高殖利率优势推升下，预期台股指数下档空间有限。

不过，国泰证期顾问处经理蔡明翰指出，短线涨多应留意拉回风险，因最近量能偏低是很大隐忧，且大盘指数跟季线8,500点呈现正乖离高达6%，凸显短线过热现象，接下来三个交易日一定要补量至月均量860亿台币的水准，不然会影响后续追价力道。

分析师预估，明日台股指数主要区间料在8,900-9,100点间。