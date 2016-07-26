台湾股市：量缩收高重返九千点，连两日买盘尾盘进场拉抬延续资金行情

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北7月26日 - 台湾股市周二收高重返九千点，中止连两日跌势。分析师表示，由于外资连续买超台股的态势并未改变，今日台股维持在9,000点附近强势整理，连续两日买盘在尾盘进场拉抬，凸显资金行情尚未结束，惟量能偏低成为追价力道隐忧。
台湾加权股价指数 收涨0.37%，至9,024.79点；今日成交初值 为757.14亿台币，上交易日修正后为776.0亿。
〞现在台股是比较高姿态整理。〞台新投顾协理黄文清说。
他并称，今日由台积电 等大型权值股扮演稳盘角色，维持在10日线8,980点之上的多头整理，连两日尾盘资金进驻偷拉指数收高，就代表资金行情没有结束，暂在9,000点附近整理，观望下半周苹果 财报、美日利率决议陆续公布。
富兰克林华美传产基金经理人杨金峰表示，因短线指数涨幅过大，加上国际股市同步拉回，台股后续震荡难免，惟目前外资期、现货仍同步偏多，只要未出现连续卖超前，仍不宜预设高点。中期而言，在负利率环境及高殖利率优势推升下，预期台股指数下档空间有限。
不过，国泰证期顾问处经理蔡明翰指出，短线涨多应留意拉回风险，因最近量能偏低是很大隐忧，且大盘指数跟季线8,500点呈现正乖离高达6%，凸显短线过热现象，接下来三个交易日一定要补量至月均量860亿台币的水准，不然会影响后续追价力道。
分析师预估，明日台股指数主要区间料在8,900-9,100点间。
本地时间14:08，亚洲主要股市涨多跌少，日经指数 跌1.43%；MSCI亚太明晟指数 则涨0.69%。(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完