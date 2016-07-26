中国金融：国开行6月末不良贷款率0.83%，继续推进棚户区改造--董事长

路透北京7月26日 - 中国政策性银行--国家开发银行 董事长胡怀邦表示，截至6月末，该行不良贷款率为0.83%，连续45个季度控制在1%以内；资产总额达13.5万亿元人民币。

国开行网站新闻稿援引他周一在二季度工作会议上讲话并称，该行将继续推进棚户区改造，积极推动产业转型升级，并优化完善信贷政策，推动子公司改革；深化外部合作，加强与各级政府、央企等战略客户及金融机构的合作。

“推进降本增效，为让利实体经济腾空间。一方面以更加有效的综合金融服务，引导降低社会融资成本；另一方面，加大力度、多措并举，挖掘降本增效潜力。”他说。

国开行行长郑之杰则在经营管理报告中指出，上半年从严控制产能过剩行业新增授信，钢铁、煤炭行业贷款发放均同比下降；在去库存方面，加大棚改货币化安置力度，发放货币化安置贷款2,960亿元。

去杠杆方面，运用专项建设基金等投资工具，支持重点领域建设，配合地方政府债务置换；在降成本方面，对棚改等国家战略重点领域执行优惠贷款利率，减免中间业务收费。

补短板方面，上半年发放扶贫贷款790亿元，余额9,535亿元，以加大对脱贫攻坚、棚改，以及城市公共设施、科技创新等经济社会发展短板的支持力度；同时，发放国际业务贷款330亿美元，积极以开发性金融服务“一带一路”战略。

胡怀邦此前曾表示，2015年国开行共发放棚改贷款7,509亿元，今年将增至9,500亿元以上，保障续建和600万套新开工棚改任务融资需求。

中国央行2014年4月创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。而从今年5月起，央行在每月月初对三家银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款。（完）

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