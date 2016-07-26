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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 14:29 BJT

澳洲股市：尾盘展开反弹，终场基本收平

路透悉尼7月26日 - 澳洲股市周二波动不大，最初追随大宗商品价格和全球市场走低，之后反弹，收盘小幅上涨。

指标S&P/ASX 200指数 小涨0.07%，或3.94点，收报5537.50点。(完)

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