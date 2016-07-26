意大利金融：产业型退休基金承诺支持银行援助计划

特定行业养老基金协会AdEPP周一称，已决定支持一支名为Atlante 2的新银行基金。每支基金都将需批准投资。

AdEPP主席告诉路透，政府已要求其成员向Atlante投资，Atlante正与意大利西雅那银行(Banca MPS)就出售净值100亿欧元(110亿美元)的不良债务进行合作。

一名熟悉此事的消息人士称，意大利政府要求进行五亿欧元的投资。

Atlante是近几个月匆忙组建的，旨在支援意大利体质最弱的银行，其初始基金42.5亿欧元已有逾一半被用来接管两家破产的地区银行。

上述消息人士称，新基金将仅用于投资不良贷款，而非银行股票。(完)