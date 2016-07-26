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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 14:40 BJT

日股业绩：佳能第二季营业利润大跌35%，并下调全年获利预估

路透东京7月26日 - 日本佳能 周二下调全年获利预估，成为英国退欧后因日圆走强而下调财测的首个大型科技企业。佳能是全球最大照相机及打印机生产商。

佳能预计，在截至12月底的本年度，集团营业利润将为2,650亿日圆(25.4亿美元)，三个月前的预估为3,000亿日圆。

这是佳能今年第二次下调财测。

佳能还公布，截至6月底的季度，营业利润下降35%至686亿日圆，低于汤森路透调查中五位分析师平均预计的819亿日圆。(完)

(编译 于春红; 审校 王颖)

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