日股业绩：佳能第二季营业利润大跌35%，并下调全年获利预估

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透东京7月26日 - 日本佳能 周二下调全年获利预估，成为英国退欧后因日圆走强而下调财测的首个大型科技企业。佳能是全球最大照相机及打印机生产商。
佳能预计，在截至12月底的本年度，集团营业利润将为2,650亿日圆(25.4亿美元)，三个月前的预估为3,000亿日圆。
这是佳能今年第二次下调财测。
佳能还公布，截至6月底的季度，营业利润下降35%至686亿日圆，低于汤森路透调查中五位分析师平均预计的819亿日圆。(完)
(编译 于春红; 审校 王颖)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完