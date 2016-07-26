英国财政：退欧将改写英国预算规则，借贷规模料创2010年来首次大增

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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英国无党派智库财政研究所的负责人Paul Johnson说：“有必要重新考虑。”
Johnson说，若只是坚守奥斯本在3月时阐述的计划将意味着，随着税收下降以及用于低收入和失业人群的社会保障支出增加，政府的借款可能会比目标高出数百亿英镑。
几位经济学家平均预计，即便经济陷入衰退，今年和明年两个税收年度政府借款平均总额仍可能会比预期高出近650亿英镑。鉴于围绕经济和政府预算案的不确定性，经济学家未就之后的借款做出预测。
英国2015/16财年公共部门借款总额为750亿英镑，与国内生产总值(GDP)之比高达4%。英国预算责任办公室(OBR)在3月预期，今年借款额可能会降至555亿英镑，2017/18财年可能会降至388亿英镑。
不过，加拿大皇家银行的经济学家Sam Hill预计，仅仅是增长疲软就会阻碍今年政府借款水平下降，他预计明年借款将增至850亿英镑，较3月的预估高出一倍。
“这一数字可能会变得更大--我认为这种可能性很大，”他说。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 李婷仪)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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