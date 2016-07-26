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货币新闻 | 2016年 7月 26日 星期二 15:24 BJT

国际油市：油价再度低迷，引发需求不振担忧

“需求不能只靠一种油品支撑，”他表示，而且柴油需求一直落后。

油价非但没有涨到每桶60美元，需求问题以及持续的供应担忧反而意味着，油价有可能进一步下跌。如果油价涨到60美元，则可能支持产量增长。

美国原油期货 周一结算价报每桶43.13美元，盘中曾触及三个月低位。

美国能源部已调低对今年剩余时间汽油需求增长的前景预估，现在预计增长16万桶/日，低于之前的22万桶/日。

汽油需求数据通常落后两个月或更长时间，但是根据已发布的针对今年夏季驾驶旺季初始时的数据来看，分析师已经下调了对2016年汽油需求增长的预期。据美国运输部的数据，5月份美国驾驶员的行驶里程数较上年同期增长2%，低于4月份2.2%的增幅。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 李春喜)

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