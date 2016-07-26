国际油市：油价再度低迷，引发需求不振担忧

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“需求不能只靠一种油品支撑，”他表示，而且柴油需求一直落后。
油价非但没有涨到每桶60美元，需求问题以及持续的供应担忧反而意味着，油价有可能进一步下跌。如果油价涨到60美元，则可能支持产量增长。
美国原油期货 周一结算价报每桶43.13美元，盘中曾触及三个月低位。
美国能源部已调低对今年剩余时间汽油需求增长的前景预估，现在预计增长16万桶/日，低于之前的22万桶/日。
汽油需求数据通常落后两个月或更长时间，但是根据已发布的针对今年夏季驾驶旺季初始时的数据来看，分析师已经下调了对2016年汽油需求增长的预期。据美国运输部的数据，5月份美国驾驶员的行驶里程数较上年同期增长2%，低于4月份2.2%的增幅。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。