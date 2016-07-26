国际油市：油价再度低迷，引发需求不振担忧

汽油需求数据通常落后两个月或更长时间，但是根据已发布的针对今年夏季驾驶旺季初始时的数据来看，分析师已经下调了对2016年汽油需求增长的预期。据美国运输部的数据，5月份美国驾驶员的行驶里程数较上年同期增长2%，低于4月份2.2%的增幅。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 李春喜)