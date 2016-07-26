香港金融：BCT银联集团8月起再降部分强积金管理费，冀重夺市场第五位

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港7月26日 - 香港主要强积金公司--BCT银联集团周二称，自8月1日起再降低部分强积金之基金管理费，冀扩大资产管理规模，并重夺市场第五大地位。
BCT将于8月起正式成为香港最大雇主--政府的强积金服务提供商之一，该公司这次同步调减旗下11个成分基金之管理费，包括混合资产基金、债券/货币市场基金及股票基金，平均减幅为6%。
BCT董事总经理及行政总裁刘嘉时在记者会上称，该公司自2008年起每1-2年减价一次，未来会持续检视旗下基金的营运效益，有系统分阶段作出收费调整，幅度要视乎成本下降空间，例如透过自动化进行内部调整等。
“BCT会继续减价，但不会以政府预设投资策略的管理费管制上限0.75%为目标。”她说。
她并称，成为全港逾16万个公务员的强积金提供商之一，是BCT业务发展的另一重要里程，期望透过扩大资产管理规模，使BCT的市场份额由现时第六位回升至第五位。
BCT由银联金融以及银联信托两间公司组成，截至今年3月末其行政管理资产总值逾1,200亿港元，服务超过100万成员账户。
香港强积金制度自2000年12月正式投入运作，这是一个由雇主及雇员共同供款成立的退休基金。截至2016年3月底为止，所有强积金计划的总净资产值为5,926亿港元，自成立日起的年化内部回报率2.6%，基金开支比率平均为1.58%。
为改善强积金的投资回报，政府将于明年上半年推出预设投资策略，以规范地统一各个计划下的投资策略，包括管理费上限定于0.75%，经常性实付开支最多0.2%，同时以环球分散及随年龄降低风险为投资原则，符合退休储蓄的长远投资目标。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完