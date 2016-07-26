香港金融：BCT银联集团8月起再降部分强积金管理费，冀重夺市场第五位

路透香港7月26日 - 香港主要强积金公司--BCT银联集团周二称，自8月1日起再降低部分强积金之基金管理费，冀扩大资产管理规模，并重夺市场第五大地位。

BCT将于8月起正式成为香港最大雇主--政府的强积金服务提供商之一，该公司这次同步调减旗下11个成分基金之管理费，包括混合资产基金、债券/货币市场基金及股票基金，平均减幅为6%。

BCT董事总经理及行政总裁刘嘉时在记者会上称，该公司自2008年起每1-2年减价一次，未来会持续检视旗下基金的营运效益，有系统分阶段作出收费调整，幅度要视乎成本下降空间，例如透过自动化进行内部调整等。

“BCT会继续减价，但不会以政府预设投资策略的管理费管制上限0.75%为目标。”她说。

她并称，成为全港逾16万个公务员的强积金提供商之一，是BCT业务发展的另一重要里程，期望透过扩大资产管理规模，使BCT的市场份额由现时第六位回升至第五位。

BCT由银联金融以及银联信托两间公司组成，截至今年3月末其行政管理资产总值逾1,200亿港元，服务超过100万成员账户。

香港强积金制度自2000年12月正式投入运作，这是一个由雇主及雇员共同供款成立的退休基金。截至2016年3月底为止，所有强积金计划的总净资产值为5,926亿港元，自成立日起的年化内部回报率2.6%，基金开支比率平均为1.58%。

为改善强积金的投资回报，政府将于明年上半年推出预设投资策略，以规范地统一各个计划下的投资策略，包括管理费上限定于0.75%，经常性实付开支最多0.2%，同时以环球分散及随年龄降低风险为投资原则，符合退休储蓄的长远投资目标。（完）