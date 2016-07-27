台湾货币市场：7月27日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,931.5亿台币。 --财105-3期国库券到期，天期为182天期，金额273.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --增额发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期。 --UBS伦敦分行发行3.2亿美元债。 -------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,109.8亿台币。 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.5亿台币 8/1 3,443.8亿台币 8/2 2,108亿台币 8/3 3,820.5亿台币 --国库券到期200亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共32.638亿台币。 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/28: 加拿大丰业银行发行1.5亿美元债。 --7/29: 发行财105-7期国库券，目标金额300亿台币，期限273天期，28日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)