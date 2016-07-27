台湾货币市场：7月27日及本提存期资金预期变化一览表

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,931.5亿台币。 --财105-3期国库券到期，天期为182天期，金额273.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --增额发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期。 --UBS伦敦分行发行3.2亿美元债。 -------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,109.8亿台币。 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.5亿台币 8/1 3,443.8亿台币 8/2 2,108亿台币 8/3 3,820.5亿台币 --国库券到期200亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共32.638亿台币。 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/28: 加拿大丰业银行发行1.5亿美元债。 --7/29: 发行财105-7期国库券，目标金额300亿台币，期限273天期，28日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。