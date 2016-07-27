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市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 08:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月27日-8月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    7月25日当周
    
    7月27日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --        614.3
                抵押贷款再融资指数                                 --      2,843.7
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   6月修正值        --        115.3
             建筑许可(较前月)                                      --        +1.5%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                6月      -1.1%        -2.3%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.3%        -0.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --        -0.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%        -0.4%
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 6月      +1.4%        -3.7%
    1800 美联储联邦基金利率                                    0.375%   0.25-0.50%
    
    7月28日(四) 
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  6月初值         --    逆差605.9
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月23日当周      26.0         25.3
                       四周均值(万人)                              --       25.775
                 续请失业金人数(万人)           7月16日当周     213.0        212.8
    
    7月29日(五)
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第二季初值      +2.6%        +1.1%
             最终销售                                           +3.2%        +1.3%
             消费者支出                                            --        +1.5%
             GDP平减指数                                        +1.8%        +0.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +2.0%        +0.2%
             核心PCE物价指数                                    +1.7%        +2.0%
    1230 美国薪资                                   第二季         --        +0.7%
             雇佣成本指数                                       +0.6%        +0.6%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              5月       -0.4%        +0.1%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                   6月       +0.5%        +1.1%
                           (较上年同期)                            --        -1.1%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                7月        54.0         56.8
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             7月终值        90.5         89.5
                             现况指数                           109.0        108.7
                             预期指数                            79.5         77.1
    
    8月1日当周
    
    8月1日(一)
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月终值        --          52.9
    1400 美国建筑支出(较前月)                          6月     +0.5%         -0.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               7月      53.3          53.2
                        投入物价分项指数                          --          60.5
                            就业分项指数                          --          50.4
                          新订单分项指数                          --          57.0
    
    8月2日(二)
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      6月        --         +0.3%
             个人所得(较前月)                                  +0.3%         +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                        +0.3%         +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)             +0.1%         +0.2%
                                      (较上年同期)                --         +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +0.9%
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)  7月        --          51.8
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        7月        --         715.8
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             6月        --         +1.9%
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        7月        --         1,666
    
    8月3日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 7月  增加16.8      增加17.2
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       7月终值        --          50.9  
                   综合PMI                                        --          51.5
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             7月      56.7          56.5
                                企业活动分项指数                  --          59.5
                                就业分项指数                      --          52.7
                                新订单分项指数                    --          59.9
                                投入物价分项指数                  --          55.5
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 李爽)

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