中国保险：变更注册资本及股东需对资金来源、关联关系等预披露--保监会

路透北京7月26日 - 中国保监会周二称，要求保险公司变更注册资本和股东的，应当在其官方网站及中国保险行业协会网站对资金来源、关联关系等信息进行预披露。

保监会网站刊登的新闻稿称，新设保险公司筹建申请的有关情况，由保监会在官方网站或指定统一信息平台进行公开披露。

“少数社会资本通过股权代持等隐蔽手段投资入股保险公司，带来一定的风险隐患，有必要进一步加强股权信息披露监管予以完善。”保监会称。

通知还要求，信息披露的义务人为保险公司股东，股东应当确保提交披露内容的真实完整；披露的时间是股东大会或董事会通过相关决议后的10个工作日。

保监会表示，信息披露作为以透明度为基础的市场约束手段，能够发挥市场和社会各方面力量，形成外部约束和监督机制，有效防范违规入股带来的风险。

保监强调，股权管理是公司治理的基础和决定性因素，下一步将继续加大监管力度，探索建立股权管理全链条审查问责机制，确保股权管理合规、公平、公开。（完）

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here (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)