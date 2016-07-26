中国保险：变更注册资本及股东需对资金来源、关联关系等预披露--保监会

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透北京7月26日 - 中国保监会周二称，要求保险公司变更注册资本和股东的，应当在其官方网站及中国保险行业协会网站对资金来源、关联关系等信息进行预披露。
保监会网站刊登的新闻稿称，新设保险公司筹建申请的有关情况，由保监会在官方网站或指定统一信息平台进行公开披露。
“少数社会资本通过股权代持等隐蔽手段投资入股保险公司，带来一定的风险隐患，有必要进一步加强股权信息披露监管予以完善。”保监会称。
通知还要求，信息披露的义务人为保险公司股东，股东应当确保提交披露内容的真实完整；披露的时间是股东大会或董事会通过相关决议后的10个工作日。
保监会表示，信息披露作为以透明度为基础的市场约束手段，能够发挥市场和社会各方面力量，形成外部约束和监督机制，有效防范违规入股带来的风险。
保监强调，股权管理是公司治理的基础和决定性因素，下一步将继续加大监管力度，探索建立股权管理全链条审查问责机制，确保股权管理合规、公平、公开。（完）
参看详情，请点选保监会网站here
here (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完