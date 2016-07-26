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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 15:27 BJT

全球金市：金价几无变动，投资者静候美联储议息会议结果

0655GM时，现货金 涨0.1%至每盎司1,316.80美元，高于上一交易日收盘价1,315.15美元。

美国期金 跌0.2%，至1,317美元。

永丰金融集团研究部主管涂国彬称，“目前人们对于升息及美联储采取进一步刺激措施的可能性，都持更加保守的态度，这可能导致金价的进一步修正，”

市场普遍预期，美联储将在周二开始的为期两天的会议上维持利率不变。

美国联邦基金利率期货周一跌至四周低点，暗示交易商提高押注，即如果美国经济进一步改善，那么美联储将在今年底前上调利率。

周一，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓量减少0.46%至958.69吨。

其他贵金属中，钯金 跌0.1%至683.80美元。盘中曾触及九个月高位688美元。

白银 涨0.3%，至19.59美元；铂金 升0.2%至1,080.15美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/于春红; 审校 艾茂林/王洋)

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