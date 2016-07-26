全球金市：金价几无变动，投资者静候美联储议息会议结果

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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0655GM时，现货金 涨0.1%至每盎司1,316.80美元，高于上一交易日收盘价1,315.15美元。
美国期金 跌0.2%，至1,317美元。
永丰金融集团研究部主管涂国彬称，“目前人们对于升息及美联储采取进一步刺激措施的可能性，都持更加保守的态度，这可能导致金价的进一步修正，”
市场普遍预期，美联储将在周二开始的为期两天的会议上维持利率不变。
美国联邦基金利率期货周一跌至四周低点，暗示交易商提高押注，即如果美国经济进一步改善，那么美联储将在今年底前上调利率。
周一，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓量减少0.46%至958.69吨。
其他贵金属中，钯金 跌0.1%至683.80美元。盘中曾触及九个月高位688美元。
白银 涨0.3%，至19.59美元；铂金 升0.2%至1,080.15美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/于春红; 审校 艾茂林/王洋)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完