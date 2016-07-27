台湾已公布经济指标--2016/7/27

中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 6月 -2.1 -9.6% 8/8 -- 商品进口(y/y) 6月 -10.0 -3.4% 8/8 -- 外销订单(y/y) 6月 -2.4% -5.8% 8/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 6月 +4.42% +4.14% 8/24 -- 季调失业率 6月 3.96% 3.96% 8/22 -- 工业生产指数(y/y) 6月 +0.88% +1.90% r 8/23 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,335.52 4,334.32 8/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.90% +1.23% r 8/5 -- *国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 -0.68% -0.89% R 7/29 +0.56% (Q1统计值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。