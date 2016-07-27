台湾经济指标预测--7月27日至8月24日

标题新闻：澳洲2016年12月新车销售较前月小增0.3%，但全年销量创记录高位--统计局
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 7月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *7/29 0830 经济成长率 第二季 +0.56% -0.68% (初值) (第一季统计值) * 8月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 1620 外汇存底 7月 -- 4,335.52亿美元 8/5 0830 消费者物价指 7月 -- +0.90% 数(CPI) * 8月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/8 1600 出口 7月 -- -2.1% * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第二季 -- 顺差207.2亿美元 * 8月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/22 1600 外销订单 7月 -- -2.4% 年变动率 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 3.96% 8/23 1600 工业生产指数 7月 -- +0.88% 8/24 1620 M2年增率 7月 -- +4.42% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.375% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。
螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。