中国能源：重点地区和城市需完善细化煤炭消费减量替代工作方案--发改委

路透北京7月26日 - 中国国家发改委周二发布通知称，重点地区和城市要进一步严格煤炭消费量控制，完善和细化煤炭消费减量替代工作方案，确保完成2016年和2013-2017年煤炭消费减量替代目标。

该通知主要针对北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、河南和广东。通知将2015年空气质量最差的前10位城市作为2016年度大气污染治理重点城市，将前11-20位城市作为大气污染治理预警城市。

“重点地区和城市要量化任务、明确措施，提出重点项目清单，要将减量替代目标分解落实到下一级政府和重点用煤企业。”通知称。

据悉，2016年度大气污染治理重点城市包括保定、邢台、衡水、唐山、郑州、济南、邯郸、石家庄、廊坊和沈阳。而2016年度大气污染治理预警城市包括北京、沧州、太原、乌鲁木齐、天津、徐州、西安、武汉、成都和哈尔滨。

通知并表示，对钢铁、煤炭、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩产业和面临潜在过剩风险的煤电行业，要严控（严禁）新增产能，加快淘汰落后产能和化解过剩产能，严格执法，显着减少产能过剩行业的煤炭消费量。

针对煤炭消费减量的工程和具体措施，通知称，重点地区、重点城市要围绕重点领域、重点企业，加快实施燃煤电厂超低排放和节能改造、余热余压利用、能量系统优化、电机系统节能等节能改造工程。

推进燃煤锅炉节能环保综合提升工程，加快淘汰落后燃煤锅炉，加大高效锅炉推广力度，全面推进燃煤锅炉和燃煤工业窑炉节能环保改造，加强节能环保监管；加快推进产城融合，实施余热暖民工程，充分利用低品位余热进行供热，发展高效清洁背压热电联产代替分散燃煤供热。

另外，这些地区应促进煤炭高效清洁利用；强化燃煤锅炉整治、农村散煤治理；推进“煤改气”、“煤改电”，大力发展可再生能源，大幅削减散煤使用；推进用能预算管理体系建设，推动用能用煤管理精细化、科学化，实现用能用煤的高效配置。 “2014-2015年，中国煤炭消费量同比分别下降2.9%和3.7%，实现了负增长，但部分重点地区新建高耗煤项目较多，煤炭消费减量目标完成进度滞后，全面完成煤炭消费减量目标任务压力仍然较大。”通知称。

此前，发改委主任徐绍史称，要确保今年压减煤炭过剩产能2.5亿吨以上。各地方政府需在7月15日前各地将目标责任分解到各地县和企业，把今年的目标具体到每台设备每个矿点，并在月底前上报退出产能任务量的时间表。

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