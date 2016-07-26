欧元/英镑：本月稍早已在0.8600区域上方见顶，目前走向不明朗。 支撑位在0.8260英镑，阻力位略高于0.8400。汇价有可能跌穿0.8250，探 向0.8100区域。 英镑/美元：只要处于1.3050区域上方，便仍有可能回升至1.3300区 域上方，上探接近1.3500的区间高端。上周升穿1.3300虽然未能守住，但 的确让当前走向转为略偏上行。不过若跌穿1.3000则将反转而下，料向1. 2800回落。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0997 1.0990 +0.06 +1.26 1. 0860 美元/日圆 104.17 105.76 -1.50 -13.41 12 0.30 欧元/日圆 114.58 116.28 -1.46 -12.18 13 0.47 美元/瑞郎 0.9853 0.9853 +0.00 -1.65 1. 0018 英镑/美元 1.3071 1.3140 -0.53 -11.31 1. 4738 美元/加元 1.3224 1.3213 +0.08 -4.44 1. 3839 美元/离岸人民币 6.6832 6.6861 -0.04 +1.75 6.5680 澳元/美元 0.7513 0.7466 +0.63 +3.27 0. 7275 新西兰元/美元 0.7046 0.6995 +0.73 +3.24 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0838 1.0835 +0.03 -0.44 1. 0886 欧元/英镑 0.8410 0.8363 +0.56 +14.16 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.5042 9.4991 +0.05 +3.64 9. 1705 美元/挪威克朗 8.5874 8.5700 +0.20 -2.86 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 张明钧)