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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 15:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

欧元/英镑：本月稍早已在0.8600区域上方见顶，目前走向不明朗。
支撑位在0.8260英镑，阻力位略高于0.8400。汇价有可能跌穿0.8250，探
向0.8100区域。
    
    英镑/美元：只要处于1.3050区域上方，便仍有可能回升至1.3300区
域上方，上探接近1.3500的区间高端。上周升穿1.3300虽然未能守住，但
的确让当前走向转为略偏上行。不过若跌穿1.3000则将反转而下，料向1.
2800回落。
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.0997  1.0990  +0.06  +1.26  1.
0860
    美元/日圆            104.17  105.76  -1.50 -13.41  12
0.30
    欧元/日圆         114.58  116.28  -1.46 -12.18  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9853  0.9853  +0.00  -1.65  1.
0018
    英镑/美元            1.3071  1.3140  -0.53 -11.31  1.
4738
    美元/加元            1.3224  1.3213  +0.08  -4.44  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.6832  6.6861  -0.04  +1.75 
 6.5680
    澳元/美元            0.7513  0.7466  +0.63  +3.27  0.
7275
    新西兰元/美元        0.7046  0.6995  +0.73  +3.24  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0838  1.0835  +0.03  -0.44  1.
0886
    欧元/英镑         0.8410  0.8363  +0.56 +14.16  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.5042  9.4991  +0.05  +3.64  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.5874  8.5700  +0.20  -2.86  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 张明钧)

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