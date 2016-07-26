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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 15:48 BJT

金属期市：伦铜接近一周低点，美联储会议在即削弱风险偏好

上海期交所期铜 下跌1%，至每吨37,810元人民币。

墨西哥集团(Grupo Mexico)公布4-6月铜产量为266,071吨，同比增加22.7%，锌产量大增43%。

LME期镍 下跌1.9%，回吐周一涨幅，因遭遇获利了结，且成交缩量。

LME期锌 亦下跌0.8%，至每吨2,230美元。上周曾触及14个月高位2,294.5美元。

LME期铅上涨0.2%，至每吨1,846美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/蔡美珍；审校 孙国玉/孙茉莉)

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