版本:
中国
债券 | 2016年 7月 26日 星期二 15:52 BJT

《汇市简讯》英国央行威尔言论触发英镑抛盘，宜逢高出脱英镑/美元

0720GMT -

* 英国央行委员威尔今日改变立场，触发一些英镑抛盘

* 英国央行上次会议以8-1票维持利率不变

* 债市反响强烈 reut.rs/2agihqC

* 英/美两年期公债利差扩大5个基点，三天内扩大15个基点

* 投机客加大做空英镑 reut.rs/29ZcGkK

* 宜逢高抛出英镑/美元，但在1.30区域需谨慎

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 艾茂林; 审校 李婷仪)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐