《汇市简讯》英国央行威尔言论触发英镑抛盘，宜逢高出脱英镑/美元

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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0720GMT -
* 英国央行委员威尔今日改变立场，触发一些英镑抛盘
* 英国央行上次会议以8-1票维持利率不变
* 债市反响强烈 reut.rs/2agihqC
* 英/美两年期公债利差扩大5个基点，三天内扩大15个基点
* 投机客加大做空英镑 reut.rs/29ZcGkK
* 宜逢高抛出英镑/美元，但在1.30区域需谨慎
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 李婷仪)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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