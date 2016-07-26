全球矿业：大宗商品价格下挫隐现，大型矿商或被迫加速资产出售

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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“大宗商品价格攀升，已经为企业减轻一些求售的压力，但市况仍然吃紧，”伦敦Allianz Global Investors分析师David Finger说。
受到中国努力提振经济增长的刺激，大宗商品价格在上半年反弹，从而使得资产求售失去一些动能。铁矿石和煤炭价格大涨约30%，铜价涨高约7%，不但缓解了卖方求售的急迫性，买家也采取观望等待这波涨势降温。
但是尽管矿企认为，由于铁矿石、煤炭及铜市仍处于供应过剩，价格料将下滑，但银行人士以及分析师、投资者均预期下半年资产出售潮将会再起。
必和必拓 和力拓 则料对购买铜矿等资产有兴趣，但两家公司均对目前为止铜矿所售出的高价格颇感意外。(完)
(编译 王琛/李婷仪 审校 李婷仪/孙茉莉)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完