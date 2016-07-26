全球矿业：大宗商品价格下挫隐现，大型矿商或被迫加速资产出售

“大宗商品价格攀升，已经为企业减轻一些求售的压力，但市况仍然吃紧，”伦敦Allianz Global Investors分析师David Finger说。

受到中国努力提振经济增长的刺激，大宗商品价格在上半年反弹，从而使得资产求售失去一些动能。铁矿石和煤炭价格大涨约30%，铜价涨高约7%，不但缓解了卖方求售的急迫性，买家也采取观望等待这波涨势降温。

但是尽管矿企认为，由于铁矿石、煤炭及铜市仍处于供应过剩，价格料将下滑，但银行人士以及分析师、投资者均预期下半年资产出售潮将会再起。

必和必拓 和力拓 则料对购买铜矿等资产有兴趣，但两家公司均对目前为止铜矿所售出的高价格颇感意外。(完)