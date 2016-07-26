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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 16:14 BJT

《全球汇市》日圆走强，因交易商调降对日本新推刺激政策的预期

市场普遍预计美联储本周三会议结束时将按兵不动，但投资者为美联储或许会发出可能
在今年稍晚收紧政策的任何信号做好准备。联邦基金利率期货周一的走势表明，市场认为本
周几乎没有可能升息，但12月升息的概率升至56%，高于上周五的48%。
 
    美元指数 小跌0.3%至97.003，低于97.569的高点，这是3月以来最高水平。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1007  1.0990  +0.15  +1.35  1.0860
    美元/日圆            104.01  105.76  -1.65 -13.54  120.30
    欧元/日圆         114.49  116.28  -1.54 -12.25  130.47
    美元/瑞郎            0.9842  0.9853  -0.11  -1.76  1.0018
    英镑/美元            1.3079  1.3140  -0.46 -11.26  1.4738
    美元/加元            1.3216  1.3213  +0.02  -4.50  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6806  6.6861  -0.08  +1.71  6.5680
    澳元/美元            0.7516  0.7466  +0.67  +3.31  0.7275
    新西兰元/美元        0.7050  0.6995  +0.79  +3.30  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0837  1.0835  +0.02  -0.45  1.0886
    欧元/英镑         0.8414  0.8363  +0.61 +14.21  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5075  9.4991  +0.09  +3.67  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5814  8.5700  +0.13  -2.92  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 刘秀红/孙国玉/蔡美珍/艾茂林/于春红/李婷仪/张明钧)

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