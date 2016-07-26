《全球汇市》日圆走强，因交易商调降对日本新推刺激政策的预期

市场普遍预计美联储本周三会议结束时将按兵不动，但投资者为美联储或许会发出可能 在今年稍晚收紧政策的任何信号做好准备。联邦基金利率期货周一的走势表明，市场认为本 周几乎没有可能升息，但12月升息的概率升至56%，高于上周五的48%。 美元指数 小跌0.3%至97.003，低于97.569的高点，这是3月以来最高水平。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1007 1.0990 +0.15 +1.35 1.0860 美元/日圆 104.01 105.76 -1.65 -13.54 120.30 欧元/日圆 114.49 116.28 -1.54 -12.25 130.47 美元/瑞郎 0.9842 0.9853 -0.11 -1.76 1.0018 英镑/美元 1.3079 1.3140 -0.46 -11.26 1.4738 美元/加元 1.3216 1.3213 +0.02 -4.50 1.3839 美元/离岸人民币 6.6806 6.6861 -0.08 +1.71 6.5680 澳元/美元 0.7516 0.7466 +0.67 +3.31 0.7275 新西兰元/美元 0.7050 0.6995 +0.79 +3.30 0.6825 欧元/瑞郎 1.0837 1.0835 +0.02 -0.45 1.0886 欧元/英镑 0.8414 0.8363 +0.61 +14.21 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5075 9.4991 +0.09 +3.67 9.1705 美元/挪威克朗 8.5814 8.5700 +0.13 -2.92 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/孙国玉/蔡美珍/艾茂林/于春红/李婷仪/张明钧)