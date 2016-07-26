欧元债市：欧洲央行购债规模远大于供应量，公债收益率接近纪录低位

而且如果像一些分析师预测的那样，欧洲央行在9月提高每月购债规模，这种现象可能会更加明显。

“尤其在发债量日益下降的背景下，量化宽松的影响力在加大，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor称。

意大利10年期公债收益率 报1.24%，仅较2015年所及纪录低位高出20个基点。目前意大利深受银行业危机所困，而且10月的公投有可能会颠覆当前政府。

德国10年期公债收益率 周二降至负0.11%，较本月稍早所及负0.20%的纪录低位高9个基点。德国是定于本周发债的另一个欧元区国家。

荷兰合作银行预计德债收益率到今年年底最低将降至负0.30%，受供给减少以及宏观经济走弱综合影响。(完)

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