欧元债市：欧洲央行购债规模远大于供应量，公债收益率接近纪录低位

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
而且如果像一些分析师预测的那样，欧洲央行在9月提高每月购债规模，这种现象可能会更加明显。
“尤其在发债量日益下降的背景下，量化宽松的影响力在加大，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor称。
意大利10年期公债收益率 报1.24%，仅较2015年所及纪录低位高出20个基点。目前意大利深受银行业危机所困，而且10月的公投有可能会颠覆当前政府。
德国10年期公债收益率 周二降至负0.11%，较本月稍早所及负0.20%的纪录低位高9个基点。德国是定于本周发债的另一个欧元区国家。
荷兰合作银行预计德债收益率到今年年底最低将降至负0.30%，受供给减少以及宏观经济走弱综合影响。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选