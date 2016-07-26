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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月26日

7月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:15时，1港元=0.86051人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为28.32%，高于上交易日收盘的27.52%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.31      4.41      1.14
 建设银行                                          5.08      5.35      1.10
 中国银行                                          3.36      3.21      1.22
 农业银行                                          3.12      2.87      1.26
 招商银行                                         17.17     16.94      1.18
 中信银行                                          5.90      4.94      1.39
 交通银行                                          5.61      5.27      1.24
 民生银行                                          9.23      8.08      1.33
 中国人寿                                         21.25     17.80      1.39
 中国平安                                         32.52     36.65      1.03
 中国太保                                         27.08     27.85      1.13
 中信证券                                         16.82     17.06      1.15
 新华人寿                                         41.00     28.30      1.68
 海通证券                                         15.74     12.92      1.42
 华能国际                                          7.13      4.57      1.81
 大唐发电                                          4.06      1.96      2.41
 华电国际                                          5.10      3.54      1.67
 中煤能源                                          5.63      4.06      1.61
 中国神华                                         14.86     14.52      1.19
 中国石油                                          7.33      5.28      1.61
 兖州煤业                                         12.59      4.77      3.07
 中国石化                                          4.85      5.72      0.99
 上海石化                                          6.13      3.88      1.84
 中海油服                                         12.48      6.25      2.32
 仪征化纤                                          4.09      1.48      3.21
 中国铝业                                          3.99      2.60      1.78
 江西铜业                                         15.51      9.20      1.96
 洛阳钼业                                          4.27      1.80      2.76
 紫金矿业                                          3.57      2.87      1.45
 马钢股份                                          2.66      1.77      1.75
 鞍钢股份                                          4.30      3.81      1.31
 重庆钢铁                                          2.52      1.70      1.72
 海螺水泥                                         16.42     21.15      0.90
 洛阳玻璃                                         27.18      4.59      6.88
 京城机电                                         11.53      3.20      4.19
 中联重科                                          4.26      2.41      2.05
 金隅股份                                          4.10      2.99      1.59
 中国国航                                          8.04      5.95      1.57
 东方航空                                          6.98      4.44      1.83
 南方航空                                          8.19      4.94      1.93
 中国远洋                                          5.29      2.76      2.23
 中海集运                                          4.13      1.67      2.87
 中集集团                                         14.04      9.21      1.77
 中海发展                                          6.24      4.38      1.66
 宁沪高速                                          8.83     10.92      0.94
 深高速                                            8.31      7.17      1.35
 成渝高速                                          4.78      2.69      2.07
 皖通高速                                         15.16      6.07      2.90
 广深铁路                                          4.06      3.78      1.25
 中国南车                                          9.24      7.21      1.49
 中国交建                                         10.82      8.58      1.47
 中国铁建                                          9.00      9.41      1.11
 中国中铁                                          6.93      5.89      1.37
 长城汽车                                         10.01      7.87      1.48
 比亚迪                                           61.17     51.60      1.38
 广汽集团                                         24.14     10.26      2.73
 青岛啤酒                                         30.09     27.65      1.26
 白云山                                           27.40     19.74      1.61
 新华制药                                         11.59      5.42      2.49
 海信科龙                                         10.50      4.68      2.61
 南京熊猫                                         16.86      6.29      3.12
 晨鸣纸业                                          8.47      6.62      1.49
 上海医药                                         19.96     18.54      1.25
 中兴通讯                                         15.15     10.84      1.62
 东方电气                                         10.23      6.27      1.90
 潍柴动力                                          8.44      9.11      1.08
 东北电气                                          6.63      2.80      2.75
 广船国际                                         30.37     11.98      2.95
 昆明机床                                          6.57      2.24      3.41
 一拖股份                                          9.99      4.13      2.81
 北辰实业                                          4.26      2.45      2.02
 创业环保                                          8.08      3.79      2.48
 中国中冶                                          3.85      2.38      1.88
 金风科技                                         16.02     10.50      1.77
 丽珠                                             49.38     39.00      1.47
 万科                                             17.78     15.90      1.30
 郑煤机                                            5.90      3.34      2.05
 大连港                                            6.23      1.62      4.47
 山东墨龙                                          9.05      3.29      3.20
 浙江世宝                                         32.79      9.45      4.03
 复星医药                                         21.59     19.86      1.26
 光大银行                                          3.92      3.49      1.31
 东江环保                                         19.59     12.68      1.80
 上海电气                                          7.99      3.29      2.82
 广发证券                                         16.92     17.52      1.12
 华泰证券                                         20.35     16.78      1.41
 东方证券                                         17.24      8.33      2.41
  
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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