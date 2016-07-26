欧洲汇市：英镑跌至两周低点，英国央行官员威尔暗示转为支持宽松

“(威尔的专访)符合我们的预期，我们认为英国央行肯定会进行更进一步的刺激，”法国兴业银行分析师Alvin Tan称。

“此外，我们才刚刚开始看到公投过后的数据，我们认为数据的表现会继续相当悲观。而这些都将对英镑带来负面影响，料一直持续至明年年初。”

英镑/美元自上个月英国公投退欧以来已大跌近12%。投资者担心退欧将给英国经济带来负面影响，尤其会打击英国本就巨大的经常帐赤字，而且如果投资流枯竭，赤字规模将进一步扩大。

英镑兑美元 周二最低跌至1.3057，创下7月12日以来最低，到0800GMT回升至1.3076附近，日内下跌0.5%左右。但仍较上个月所及31年低位高出近0.03美元。

英镑兑欧元 跌0.6%至0.8417。(完)

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