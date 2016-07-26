台湾债市：10年公债殖利率连两日收微扬，因央行连两日引导隔拆利率开高

* 10年公债殖利率连两日微收扬 * 央行连两日引导隔拆利率开高 * 台电今年不发债一度收敛升幅 * 明日105/4殖利率暂估在0.66-0.69% 路透台北7月26日 - 台湾10年期公债105/4 周二连续第二日微收扬。交易 员称，由于央行连两日引导银行间隔夜拆款利率微开高，及美国FOMC利率决议公布前，短多 获利卖压增温，带动105/4殖利率小幅收高，短线维持区间震荡格局，买盘料在0.69-0.70% 的上缘伺机介入。 他们表示，10年新券将于8月中旬展开发行前交易，市场担心换券压力逐步显现，且央 行连日引导隔拆利率开盘价微扬至0.178%，令105/4殖利率区间偏扬整理，惟台电宣布今年 不发债盘中一度收敛殖利率升幅，资金去化管道难觅料令台债殖利率续盘旋低档。 〞105/4就是区间来回操作，等到0.69-0.70%再来多少着墨一下。〞一位官股银行交易 主管说。 他并称，今年台电不发债对需要补货的交易商来讲是个压力，第四季将有台电公司债到 期，目前八大公股行库资金去化压力都超大，台债殖利率将易跌难涨。 另位大型民营银行交易员也称，今年台电不发债将让公司债筹码变得更少，“上半年发 债已经很稀疏，下半年也是一样少得可怜，”将使台债殖利率更难走扬，殖利率曲线料将持 续趋于平坦化。 台湾发债大户--台湾电力公司稍早表示，今年将不发行公司债，为10年来首次，因公司 目前仍获利暂无发债需求，且央行尚处降息循环未来发债成本会更低；若有资金需求，会采 短期借款、银行长期借款来支应。 市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北 时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国 升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。 台湾银行间隔夜拆款利率 周二开在0.178%；上交易日开在0.177%、加权平均利率 则收在0.178%。此为台湾央行连续第二天引导银行间隔拆利率走高，调整幅度共0.3基点。 美国最新在周一进行的两年期公债标售遇冷，需求创2008年12月以来最低，因美国联邦 储备理事会(美联储/FED)即将召开政策会议，投资者推迟买入。指标10年期公债US10YT=RR 收益率收在1.573%，周五收在1.568%。 此外，台湾股市周二收高重返九千点，中止连两日跌势。分析师表示，由于外资连续买 超台股的态势并未改变，今日台股维持在9,000点附近强势整理，连续两日买盘在尾盘进场 拉抬，凸显资金行情尚未结束，惟量能偏低成为追价力道隐忧。 交易员预估，明日105/4期、105/8期公债殖利率主要交投区间在0.66-0.69%、0.50-0.5 2%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8R +0.45 0.5115% 0.5040-0.5130% 23.0 10 105/4 +1.64 0.6815% 0.6643-0.6823% 140.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.1400% 10 105/4 0.6815% 5 105/8 0.5120% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)