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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 16:46 BJT

台湾债市：10年公债殖利率连两日收微扬，因央行连两日引导隔拆利率开高

* 10年公债殖利率连两日微收扬
    * 央行连两日引导隔拆利率开高
    * 台电今年不发债一度收敛升幅
    * 明日105/4殖利率暂估在0.66-0.69%

    路透台北7月26日 - 台湾10年期公债105/4 周二连续第二日微收扬。交易
员称，由于央行连两日引导银行间隔夜拆款利率微开高，及美国FOMC利率决议公布前，短多
获利卖压增温，带动105/4殖利率小幅收高，短线维持区间震荡格局，买盘料在0.69-0.70%
的上缘伺机介入。
     
    他们表示，10年新券将于8月中旬展开发行前交易，市场担心换券压力逐步显现，且央
行连日引导隔拆利率开盘价微扬至0.178%，令105/4殖利率区间偏扬整理，惟台电宣布今年
不发债盘中一度收敛殖利率升幅，资金去化管道难觅料令台债殖利率续盘旋低档。 
    
    〞105/4就是区间来回操作，等到0.69-0.70%再来多少着墨一下。〞一位官股银行交易
主管说。
    
    他并称，今年台电不发债对需要补货的交易商来讲是个压力，第四季将有台电公司债到
期，目前八大公股行库资金去化压力都超大，台债殖利率将易跌难涨。
    
    另位大型民营银行交易员也称，今年台电不发债将让公司债筹码变得更少，“上半年发
债已经很稀疏，下半年也是一样少得可怜，”将使台债殖利率更难走扬，殖利率曲线料将持
续趋于平坦化。
    
    台湾发债大户--台湾电力公司稍早表示，今年将不发行公司债，为10年来首次，因公司
目前仍获利暂无发债需求，且央行尚处降息循环未来发债成本会更低；若有资金需求，会采
短期借款、银行长期借款来支应。 
    
    市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北
时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国
升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。
    
    台湾银行间隔夜拆款利率 周二开在0.178%；上交易日开在0.177%、加权平均利率
则收在0.178%。此为台湾央行连续第二天引导银行间隔拆利率走高，调整幅度共0.3基点。 
 
   
    美国最新在周一进行的两年期公债标售遇冷，需求创2008年12月以来最低，因美国联邦
储备理事会(美联储/FED)即将召开政策会议，投资者推迟买入。指标10年期公债US10YT=RR
收益率收在1.573%，周五收在1.568%。 
    
    此外，台湾股市周二收高重返九千点，中止连两日跌势。分析师表示，由于外资连续买
超台股的态势并未改变，今日台股维持在9,000点附近强势整理，连续两日买盘在尾盘进场
拉抬，凸显资金行情尚未结束，惟量能偏低成为追价力道隐忧。 
   
    交易员预估，明日105/4期、105/8期公债殖利率主要交投区间在0.66-0.69%、0.50-0.5
2%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5  105/8R                      +0.45     0.5115%  0.5040-0.5130%      23.0
  10   105/4                      +1.64     0.6815%  0.6643-0.6823%     140.5
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  30    105/10                      没有成交
  20     105/9                       1.1400%
  10     105/4                       0.6815%
   5     105/8                       0.5120%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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