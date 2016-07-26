版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 16:39 BJT

标题新闻：英国银行业者6月批准40,103件购房抵押贷款，为2015年3月以来最低数量--BBA

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐