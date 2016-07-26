更新版 1-中国汇市：人民币放量收升，大行态度坚决短期汇价料续持稳

* 人民币收盘随中间价放量小升 * 单日成交量重回200亿美元 * 汇价波幅狭窄，部分机构倒量 * 近期汇率与篮子货币关联性趋弱 * 大行维稳态度坚决，短期汇价料持稳 (新增更多评论和收盘报价) 路透北京7月26日 - 人民币兑美元即期 周二收盘放量小升，中间价亦小幅调 升。交易员称，近期人民币汇价和篮子货币的关联性趋弱，偏离了市场预期，这或表明人民 币仍有一定贬值预期，但大行维稳态度坚决，短期人民币料续持稳。 他们并指出，客盘仍以购汇为主，但机构自营盘会跟随大行结汇。另外本周以来银行间 人民币流动性略微偏紧，这或降低市场购买美元冲动，进而缓解人民币贬值压力。今日汇价 波动区间狭窄，亦有部分机构参与倒量，当天成交量重回200亿美元关口。 “监管的态度一直都是压一压放一放，压一压放一放，可能稳一段时间就会放松吧，但 具体多长时间不好说。”一中资行交易员称。 另一外资行交易员也直言，人民币短期走向还是要看中间价如何公布，以及央行的态度 。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 升0.04%至95.32；SDR篮子指数微跌至96.04，BIS篮子指数微升至96.22。 全球汇市方面，日圆周二兑美元和欧元涨逾1%，因交易商调降对于日本当局向疲弱经济 注入新刺激措施力度的预期。日本央行料将在周五政策会议结束时宣布扩大资产购买计划， 并将负利率进一步下调。为期两天的美联储会议将从周二稍晚开始。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6766 6.6799 0.05% 中间价 6.6778 6.686 0.12% 成交额 208.21亿美 179.38亿美元 元 日内波动幅度(pips) 61 日低6.6799 日高6.6738 今年以来升贬幅度 -2.74% 2005年汇改以来升贬幅度 23.96% 一年期美元/人民币掉期 578 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6819 6.6873 一年期NDF 6.823 6.8333 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6765； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯)