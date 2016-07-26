全球贵金属：7月25日SPDR黄金持仓下滑0.46%，iShares白银持仓持平

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透7月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持 仓量较上周五下滑0.46%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持 平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 0,822,792.2 7月25日 30,965,980.6 7月22日 -143,188.4 -0.46% iShares 348,580,571.0 7月25日 348,580,571.0 7月22日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王洋)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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