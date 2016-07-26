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市场报道 | 2016年 7月 26日 星期二 16:39 BJT

全球贵金属：7月25日SPDR黄金持仓下滑0.46%，iShares白银持仓持平

路透7月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持
仓量较上周五下滑0.46%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持
平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期       变动     增减
    SPDR      0,822,792.2   7月25日   30,965,980.6  7月22日   -143,188.4  -0.46%
    iShares  348,580,571.0  7月25日  348,580,571.0  7月22日        0.0     0.00%
(完)
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 李婷仪 审校 王洋)

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