中国经济：上半年全国煤炭去产能7,227万吨，仅完成全年目标29%--新华

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透北京7月26日 - 新华社周二报导，今年上半年全国17个地区和有关中央企业启动了煤炭关闭退出工作，共退出产能7,227万吨，但仅完成全年2.5亿吨目标任务的29%。
新华社援引全国煤炭行业化解过剩产能和脱困发展现场经验交流会上内容称，上半年湖南、江苏已分别完成全年煤炭去产能目标任务的82.9%和78.2%，北京、陕西、新疆也完成了50%以上，但还有九个地区未实质性启动相关工作，完成全年任务面临极大压力。
报导指出，今年上半年全国原煤产量为16.27亿吨，同比减少9.7%，矿存煤炭同比下降8.6%；7月20日秦皇岛港5,500大卡市场煤价已上升至420元人民币／吨，比年初回升了50元／吨，煤炭经济运行呈现出产量、库存双下降和价格回升的态势。
中国国家发改委主任徐绍史此前称，要确保今年退出钢铁过剩产能4,500万吨，压减煤炭过剩产能2.5亿吨以上。各地方政府需在7月15日前各地将目标责任分解到各地县和企业，把今年的目标具体到每台设备每个矿点，并在月底前上报退出产能任务量的时间表。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完