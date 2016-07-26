中国经济：上半年全国煤炭去产能7,227万吨，仅完成全年目标29%--新华

路透北京7月26日 - 新华社周二报导，今年上半年全国17个地区和有关中央企业启动了煤炭关闭退出工作，共退出产能7,227万吨，但仅完成全年2.5亿吨目标任务的29%。

新华社援引全国煤炭行业化解过剩产能和脱困发展现场经验交流会上内容称，上半年湖南、江苏已分别完成全年煤炭去产能目标任务的82.9%和78.2%，北京、陕西、新疆也完成了50%以上，但还有九个地区未实质性启动相关工作，完成全年任务面临极大压力。

报导指出，今年上半年全国原煤产量为16.27亿吨，同比减少9.7%，矿存煤炭同比下降8.6%；7月20日秦皇岛港5,500大卡市场煤价已上升至420元人民币／吨，比年初回升了50元／吨，煤炭经济运行呈现出产量、库存双下降和价格回升的态势。