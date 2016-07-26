重温稿-《中国新债预测》三年国债利率定位略低二级，资金改善且配置需求仍在

* 招标品种：财政部三年期新发固息国债

* 期限及招标金额：330亿元

* 招标时间: 周三(27日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、基金)

* 预测区间：2.41%-2.45%

* 预测均值: 2.44%(按各家机构预测值平均)

路透北京7月26日 - 中国财政部周三将招标新发行三年国债。路透调查显示，今日午后资金面大为缓解，现券市场情绪随之好转，在基本面前景仍不明朗下，机构配置需求犹在；不过由于短端利率已在低位，故预计明日三年期国债定位略低于二级，预测均值为2.44%。

上海一银行交易员说，目前三年期国债中债估值在2.47%左右，而午后资金面有所改善，利好明日一级市场。

“资金面好转些明天估计会比今天稍微好些，不过感觉短债空间被压得差不多了，结果可能稍低于二级吧。”他说。

华南一银行交易员并提到，在上午资金那么紧张的情况下，国开债招标结果低于二级市场，而且长端倍数还不错，整体看对情绪还是利好，“结果还是不错的，给市场又一个配置力量很大的信号。”

国信证券亦在其报告中称，经济下行压力犹大，同时机构资产配置需求有增无减，均将助益债市继续向好。考虑到近期国债品种需求全面回升态势较为明显，因此，预计本次中标利率将在二级偏低的位置。

中国国家开发银行 上午招标发行的三、五、七、10和20年期五期债，中标收益率分别为2.6985%、2.9153%、3.1838%、3.1246%和3.5345%。其中三年和20年期略低于预期，其他三期接近市场预测均值。

中债国债到期收益率曲线 显示，三年期最新收益率为2.4953%。相同期限的活跃券 二级市场最新成交在2.47%。

明日招标新债为财政部今年第16期附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。