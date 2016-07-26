中国央企：鼓励央企利用普通股、优先股、定向可转债等工具推进整合--国务院

路透北京7月26日 - 中国国务院周二指出，鼓励中央企业依托资本市场，通过培育注资、业务重组、吸收合并等方式，利用普通股、优先股、定向发行可转换债券等工具，推进专业化整合，增强持续发展能力。

中国政府网刊登的关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见称，在国家产业政策和行业发展规划指导下，支持中央企业之间通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟、联合开发等方式，将资源向优势企业和主业企业集中。

意见鼓励通信、电力、汽车、新材料、新能源、油气管道、海工装备、航空货运等领域相关中央企业共同出资组建股份制专业化平台，加大新技术、新产品、新市场联合开发力度，鼓励煤炭、电力、冶金等产业链上下游中央企业进行重组，打造全产业链竞争优势。

意见要求，以钢铁、煤炭行业为重点，大力压缩过剩产能，加快淘汰落后产能。对产能严重过剩行业，按照减量置换原则从严控制新项目投资。对高负债企业，以不推高资产负债率为原则严格控制投资规模。

意见并要求，通过资产重组、破产清算等方式，解决持续亏损三年以上且不符合布局结构调整方向的企业退出问题。通过产权转让、资产变现、无偿划转等方式，解决三年以上无效益且未来两年生产经营难以好转的低效无效资产处置问题。

意见并称，将下大力气退出一批不具有发展优势的非主营业务。对与主业无互补性、协同性的低效业务和资产，加大清理退出力度，实现国有资本形态转换，集中投向国有资本更需要集中的领域和行业。

欲览全文，点击 here（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)