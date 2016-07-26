版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 17:15 BJT

中国新债：陕西省下周二发行169.5亿元专项地方债，期限3-10年

路透北京7月26日 - 中国陕西省财政厅周二公告，将于下周二(8月2日)招标发行总额16
9.5005亿元人民币的专项地方债，期限含三、五、七和10年。
    
    该专项债为陕西省今年第三批，全部为置换债券；中债资信评估有限责任公司对该债的
评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：
     类别         期限    规模(亿元)         招标时间           发行期
   专项债券     三年             50.7   8月2日14:00-14:40       8月3日
                五年             50.7                        
                七年             50.7                                    
                10年          17.4005                        
                小计         169.5005                                    
 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐