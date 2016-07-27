重温稿-台湾货币市场：拆款利率持稳，月底资金将不致紧俏

* 央行连两日引导向上，惟隔拆利率持稳 * 月底料不致紧俏，跨月资金需求不高 * 短票利率平稳，RP跨月资金取得容易 记者 董永年 路透台北7月26日 - 台湾银行间拆款利率周二大致持稳。资金调度人士称，今日央行第 二日引导隔夜拆款利率开高至0.178%，不过成交利率持稳在上日的平均水准。 由于一般预料本月底资金将不致紧俏，因此拆入端对跨月需求尚不急迫。大型公股银行 对银行端的跨月拆款利率虽低见0.25%，但需求颇为疲弱。 〞很多没有续啊，月底应该平稳吧。〞一大型拆出行资调人员说。 另一拆入行资调人员则称，外商银行到期续做的利率约在0.18-0.19%，除非必要，还不 会想向大型公股银行要钱。 台湾银行间隔夜拆款利率 周二开在0.178%，上交易日开在0.177%。此为台湾央行 连续第二天引导银行间隔拆利率走高。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.106 32.140 台湾加权股价指数<.TWII 9,024.79 8,991.67 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.230% 0.176-0.230% --一周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.177-0.310% --两周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.176-0.310% **短票发行不多** 短票方面，票券商交易员指出，时序迈入月底，但仍无资金变紧的感觉，且近期发票量 不大，需求反而略大于供给，但买票利率依旧不变。 〞有些银行找不到票，但利率不肯降到0.30%以下。〞一大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.297%，区间在0.25-0.35%， 成交量为78.25亿台币；前日加权平均利率在0.302%，利率区间为0.25-0.36%，交易金额为1 26.95亿台币。 台湾央行周二发行2,758.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,723.5亿台币， 发行余额增35亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)3,815.5亿台币，余日分别为：周三3,931.5亿、周四3 ,169亿以及周五1,568.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为366亿台币，累计超额准备8,873亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆1,152亿台币。 **RP跨月资金取得容易** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，投信、银行与寿险等资金偏多，取得跨月资金 没有问题，利率顶多较月内微增1个基点。 他们称，虽然本周有多档国际债及公债交割，但没有感受到资金紧缺，预料本月底的紧 缩效应将轻微，可以顺利度过。 〞都跨(月底)过去了，只是银行要求加1点。〞一大型证券商交易员说。 另一证券商交易主管则称，不担心月底的效应，投信若担心想落在月内，〞就让他落吧 。〞 今日有星展银行 2.25亿美元债券交割，周三有UBS伦敦分行3.2亿周三美元债 以及300亿台币五年公债交割，周四有加拿大丰业银行1.5亿美元债交割。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与 银行承作的公债RP利率主要成交在0.30%，与上日相同。至于短天期及一个月天期公司债附 买回利率主要成交在0.34-0.36%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附 买回利率与上日水准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 杨淑祯)