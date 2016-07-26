中国经济：稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激--新华

路透北京7月26日 - 新华社周二表示，面对中国经济下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激，否则功亏一篑、后患无穷。

新华社发表第二篇“年中经济观察”称，尽管中国经济外需持续承压、内部市场预期不稳，但要稳住宏观经济政策，坚定不移推进供给侧结构性改革，激发民间投资活力增强发展动力，确保完成全年经济社会发展主要预期目标。

文章指出，随着英国脱欧的推进，以及地缘政治风险继续发酵，未来世界经济金融仍有可能出现新的波折；中国经济的外需将持续承压，而且还要防范国际金融市场波动对中国的冲击。

与此同时，国内经济转型也在承受阵痛：一方面经济面临较大下行压力，市场预期不稳，民间投资意愿不足；另一方面是在去产能、去杠杆等结构调整进程中，尤其是重化工企业以及经济结构偏“重”地方面临较大困难。

面对经济下行压力，文章认为，要落实“三去一降一补”重点任务。在去产能问题上不能因为部分产品价格的一时回暖就动摇决心，而要坚决把经济发展所必需的要素资源逐步从旧动能中退出。

要引导民资进入经济社会发展薄弱环节，在稳增长的同时发挥补短板的作用；进一步加大简政放权力度，落实减税清费的各项措施；创新投资模式，解决民间投资的权益和回报问题。

同时，还要深化国有企业改革，充分发挥市场决定性作用；深化金融改革和财税体制改革，为实体经济减税清费。

“历史一再证明，改革释放的活力、激发的信心，是中国经济社会发展奇迹的根源。越是在转型关口，越是要用好这‘关键一招’。”新华称。

上半年，净出口对中国经济增长贡献率是负10.4%。