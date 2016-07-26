《汇市简讯》欧元/美元空头仓位即将遭遇轧压

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0929GMT -
* 欧元/美元小涨，投机客空头仓位增多
* 投机客空仓大幅增加，尽管欧元/美元变动微小
* 空仓比欧洲央行(ECB)3月会议之前多
* 投机客空仓英文图表：reut.rs/29UjSSY
* 200小时移动均线切入位1.1036，21日移动均线切入位1.1065，200日移动均线切入位1.1076
* 一些空头将在这些价位前卖出，更多的会在升破这些价位后止损离场
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选