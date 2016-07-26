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市场报道 | 2016年 7月 26日 星期二 17:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头仓位即将遭遇轧压

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* 欧元/美元小涨，投机客空头仓位增多

* 投机客空仓大幅增加，尽管欧元/美元变动微小

* 空仓比欧洲央行(ECB)3月会议之前多

* 投机客空仓英文图表：reut.rs/29UjSSY

* 200小时移动均线切入位1.1036，21日移动均线切入位1.1065，200日移动均线切入位1.1076

* 一些空头将在这些价位前卖出，更多的会在升破这些价位后止损离场

(完)

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