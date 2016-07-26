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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 18:49 BJT

东南亚股市：美日央行会议前表现疲软，呈谨慎心态

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.44    -0.48   -0.13  +12.51   332.82
    新加坡                     2933.44     3.59   +0.12   +1.76  2882.73
    马来西亚                  1661.42    -6.84   -0.41   -1.84  1692.51
    泰国                      1504.81    -7.85   -0.52  +16.83  1288.02
    印尼                      5224.40     3.59   +0.07  +13.75  4593.01
    菲律宾                     8024.54   -24.59   -0.31  +15.43  6952.08
    越南                        648.59    -0.71   -0.11  +12.01   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙国玉/于春红; 审校 张明钧/戴素萍)

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