香港个股：中粮控股获选择权可收购原中纺集团的油籽加工业务

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港7月26日 - 中国中粮集团的香港分支--中粮控股有限公司 周二称，根据与母公司的不竞争契约，该公司获得选择权可收购原中纺集团的油籽加工业务。
中国两大粮油业务央企此前正式战略重组，中纺整体并入中粮并成为中粮之全资附属公司。中纺现时拥有若干业务，包括在中国若干间运营中的油籽压榨、精炼及灌装的工厂，可能会与中粮控股在中国经营的油籽加工业务直接或间接构成竞争，违反中粮控股2007年上市时与母公司订立的不竞争契约。
中粮控股在联交所的声明指出，待战略重组完成后，该公司收购竞争业务的新选择权将生效，行使新选择权与否的决定须全权由独立董事表决，并由独立董事的多数票作出决定。
中粮控股周二收升1.09%，报2.77港元。
重组中纺是中粮作为国有资本投资公司改革试点企业的重要内容。两者同处农粮行业，粮油业务国内市场规模分列第一和第三。重组后，中粮国内油脂加工产能将达2,400万吨，市场份额提升至18%，位居全球油脂加工企业产能前列。重组后的棉花业务产业链条，占据全球近10%市场份额。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完