更新版 1-美股业绩：杜邦获利优于预期，成本下滑提振利润率

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路透7月26日 - 杜邦 公布季度获利成长高于预期，因成本下滑提升利润率，而这家化学制品暨种子生产商表示，预期当前季度的每股营业利润将较上年同期跳增50%。

该公司将2016年每股营业利润预估区间低点提高0.1美元至每股3.15美元，高点则维持在每股3.20美元。杜邦目前正与陶氏化学(Dow Chemical) 进行合并。

杜邦执行长Ed Breen周二在一份声明稿中称，仍预期将在今年稍晚完成合并，两家公司在各个相关辖地皆与监管机构密切合作。

欧盟反垄断主管机构料将在7月28日就此合并案做出裁示。

陶氏化学与杜邦先前表示，被要求出售的资产可能不是特别重要，但要求详细检视农业业务整并后对于农民及消费者影响的压力越来越高。

美国参议院司法委员会主席上月呼吁联邦反垄断监管官员，“详细分析”杜邦和陶氏的合并案。

杜邦表示，目前预期强势美元将使得全年每股获利减损约0.15美元，低于先前预估的0.20美元；杜邦有约半数营收来自美国及加拿大以外地区。

该公司同时称受惠于缩减成本计画，料将在年底前以运转率为基础计算的10亿美元成本。

至6月30日为止的第二季度，可归属公司的净利增长至10.2亿美元，或每股1.16美元。上年同期为9.40亿美元，或每股1.03美元。

扣除特殊项目后，每股盈余(EPS)为1.24美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.10美元。