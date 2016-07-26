版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 19:39 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货尾盘上涨，受马来西亚生物柴油计划等提振

路透吉隆坡7月26日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘扳回稍早跌势而收高，回应美国豆油期货的走强之势，另外马来西亚承诺将在生物柴油中添加最小剂量的棕榈油成分，这将提升棕榈油消费量。

指标10月棕榈油期货 收高1.7%报每吨2,309马币，创下7月20日以来最大单日涨幅。

成交量为48,297口，高于2015年均值44,600口。

吉隆坡一位期货交易商称，美国大豆期货走强可能是一个原因，另外一位交易商称，马来西亚的生物柴油计划可能是另外一个支持性因素。

棕榈油期货本月迄今已累计跌3.5%，料将录得连续第二个月月线跌势，因植物油表现不佳打压了市场人气。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐