美股业绩：威瑞森通讯季度营收下降5.3%，因客户选择更便宜通讯套餐

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透7月26日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications) 公布，季度营收下降5.3%，因更多客户选择更便宜的通讯套餐计划。该公司是以用户数量计美国最大无线通讯运营商。
该公司公布，可归属于威瑞森的季度净利为7.02亿美元，合每股盈余(EPS)0.17美元，上年同期分别为42.3亿美元和1.04美元。
总营收从上年同期的322.2亿美元降至305.3亿美元。
威瑞森周一表示，将以48.3亿美元现金收购雅虎 的核心网路业务，意味着这家曾经声名显赫的互联网先驱就此谢幕，并为威瑞森扩张网络业务打下基础。 (完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。