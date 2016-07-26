美股业绩：威瑞森通讯季度营收下降5.3%，因客户选择更便宜通讯套餐

路透7月26日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications) 公布，季度营收下降5.3%，因更多客户选择更便宜的通讯套餐计划。该公司是以用户数量计美国最大无线通讯运营商。

该公司公布，可归属于威瑞森的季度净利为7.02亿美元，合每股盈余(EPS)0.17美元，上年同期分别为42.3亿美元和1.04美元。

总营收从上年同期的322.2亿美元降至305.3亿美元。

威瑞森周一表示，将以48.3亿美元现金收购雅虎 的核心网路业务，意味着这家曾经声名显赫的互联网先驱就此谢幕，并为威瑞森扩张网络业务打下基础。 (完)